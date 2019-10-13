Нотариусы смогут устанавливать личность по отпечаткам пальцев

В перспективе прийти в нотариальную контору можно будет без паспорта, достаточно будет принести свою голову на плечах. Нотариусы смогут установить личность человека по оболочке глаз, форме головы или по другим индивидуальным данным.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об электронном нотариате. Документ вводит значительные новации, делающие нотариальные действия более комфортными для граждан, естественно, при полной гарантии защиты прав.

Ряд нотариальных действий можно будет проводить удаленно, например, зафиксировать факты интернет-троллинга, чтобы подать потом на обидчиков в суд. Для этого достаточно будет направить свой запрос вместе с необходимыми документами онлайн - через специальный интернет-сервис Единой информационной системы нотариата либо через портал Госуслуг. А благодаря дистанционным сделкам с участием нескольких нотариусов гражданин сможет оформить недвижимость даже в другом регионе.

"Данная новелла предоставит гражданам и бизнесу новый комфортный инструмент, гарантирующий их правовую защиту в условиях развития цифровой экономики, и позволит обеспечить достоверность цифровых данных при совершении удаленных сделок в электронной форме", - отметил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В целом, по его словам, законопроект является важным и своевременным для дальнейшего развития цифровой экономики. Одна из новаций предусматривает право нотариуса при отсутствии у гражданина документа, удостоверяющего личность, или при наличии сомнений в личности гражданина, предъявившего документ, устанавливать его личность посредством единой биометрической системы.

Открытые реестры нотариата позволяют гражданам бесплатно по Сети проверить доверенность

Как подчеркивают эксперты, нотариат уже сейчас стал передовым в плане технологий и цифровизированным правовым институтом. Например, благодаря нотариусу любой гражданин может создать электронные удостоверенные документы или перевести документ в электронную форму с сохранением его юридической силы и переслать в любой уголок страны.

Базой для всех цифровых сервисов нотариата стала Единая информационная система нотариата, которая была создана Федеральной нотариальной палатой по собственной инициативе. Важно, что нотариат разработал, создал и развивает мощную электронную инфраструктуру стоимостью миллиарды рублей за счет собственных средств, без каких-либо бюджетных затрат. Публичные реестры нотариата уже сейчас бесплатно для людей позволяют через интернет проверить доверенность, имущество на предмет залога, найти наследственное дело. В цифре фиксируются все нотариальные действия, и их невозможно подделать.