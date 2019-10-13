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13.10.2019 19:25
Рубрика: Власть

Ручная работа

Нотариусы смогут устанавливать личность по отпечаткам пальцев
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(7988)
В перспективе прийти в нотариальную контору можно будет без паспорта, достаточно будет принести свою голову на плечах. Нотариусы смогут установить личность человека по оболочке глаз, форме головы или по другим индивидуальным данным.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об электронном нотариате. Документ вводит значительные новации, делающие нотариальные действия более комфортными для граждан, естественно, при полной гарантии защиты прав.

Фото: iStock
Применение особого порядка рассмотрения уголовных дел могут сократить

Ряд нотариальных действий можно будет проводить удаленно, например, зафиксировать факты интернет-троллинга, чтобы подать потом на обидчиков в суд. Для этого достаточно будет направить свой запрос вместе с необходимыми документами онлайн - через специальный интернет-сервис Единой информационной системы нотариата либо через портал Госуслуг. А благодаря дистанционным сделкам с участием нескольких нотариусов гражданин сможет оформить недвижимость даже в другом регионе.

"Данная новелла предоставит гражданам и бизнесу новый комфортный инструмент, гарантирующий их правовую защиту в условиях развития цифровой экономики, и позволит обеспечить достоверность цифровых данных при совершении удаленных сделок в электронной форме", - отметил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В целом, по его словам, законопроект является важным и своевременным для дальнейшего развития цифровой экономики. Одна из новаций предусматривает право нотариуса при отсутствии у гражданина документа, удостоверяющего личность, или при наличии сомнений в личности гражданина, предъявившего документ, устанавливать его личность посредством единой биометрической системы.

Открытые реестры нотариата позволяют гражданам бесплатно по Сети проверить доверенность

Как подчеркивают эксперты, нотариат уже сейчас стал передовым в плане технологий и цифровизированным правовым институтом. Например, благодаря нотариусу любой гражданин может создать электронные удостоверенные документы или перевести документ в электронную форму с сохранением его юридической силы и переслать в любой уголок страны.

Базой для всех цифровых сервисов нотариата стала Единая информационная система нотариата, которая была создана Федеральной нотариальной палатой по собственной инициативе. Важно, что нотариат разработал, создал и развивает мощную электронную инфраструктуру стоимостью миллиарды рублей за счет собственных средств, без каких-либо бюджетных затрат. Публичные реестры нотариата уже сейчас бесплатно для людей позволяют через интернет проверить доверенность, имущество на предмет залога, найти наследственное дело. В цифре фиксируются все нотариальные действия, и их невозможно подделать.

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