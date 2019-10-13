Очевидец рассказал, как Токио пережил тайфун "Хагибис"

В эти дни мощнейший тайфун "Хагибис" обрушился на Японию. Ураганные ветра принесли с собой ливневые дожди. В некоторых регионах реки вышли из берегов и подтопили территории. Местная пресса сообщает о 24 погибших, есть пропавшие без вести. Мы связались с японистом Александром Кулановым, который волею судеб в эти дни оказался в Токио. Наш соотечественник рассказал корреспонденту "РГ", как японская столица пережила стихию.

Насколько понимаю, вчера, 12 октября, вы прилетели в Токио? Удалось прорваться даже несмотря на многочисленные сообщения о закрытии аэропортов?

Александр Куланов: Примечательно, что еще в Москве во время взлета кто-то сказал, что рейс другой авиакомпании, также следовавший в Токио, отменили из-за тайфуна. По этому поводу на борту началась легкая паника. В глазах некоторых пассажиров читалось: "Куда мы летим? Мы все погибнем". На самом деле полет прошел нормально, ничем не отличался от обычного. И поначалу даже не верилось, что тайфун будет. Но знаю по опыту, что тайфун - это не постоянно дующий ветер, а порывы. И мы, видимо, очень удачно попали в "окно" и благополучно сели.

По прилету в Токио созвонился с одним из своих знакомых, который на неделю приезжал отдыхать в Японию и вчера должен был возвращаться в Москву. Спросил, где он, что делает. Оказалось, что в Хельсинки. Мой товарищ не смог улететь на самолете, следовавшем в Москву. Тем не менее, без проблем попал на другой борт, который шел в Хельсинки. Благо у этого человека была шенгенская виза. Из финской столицы уже добрался домой в Москву. Судя по всему, аэропорт Нарита все же был закрыт не полностью. Некоторые самолеты летали, скорее всего, каждый командир экипажа принимал решение на свое усмотрение.

Тем не менее, пришлось поломать голову, как добраться из аэропорта Нарита до Токио? Слышал, что с общественным транспортом проблемы были.

Александр Куланов: Когда проходили контроль, расспросил японцев о ситуации. Сказали, что уже все стоит, работает только железнодорожная линия Keisei. "Бегите скорее", - посоветовали они мне. И правда, автобусы ходили как-то частично. Очереди на выезд из аэропорта были безумные. На двух перекладных я доехал до Токио. Одну электричку просто остановили на полпути из-за дождя.

Добрались до дома в целом нормально?

Александр Куланов: Когда доехал до квартиры, было настолько спокойно, что я без зонтика вышел на улицу. Памятуя о панических настроениях, что, мол, нечего есть и пить, зашел в ближайший магазинчик "комбини" за едой. Там совершенно спокойно ходило два-три человека, полки, конечно, не ломились от товаров, но в общем не могу сказать, что были пустые. Одним словом, все что хотел, я купил. Более того, рядом с магазином даже работал ресторан. Другие были закрыты, но один ресторан работал. И в нем сидели люди. Справедливости ради замечу, что в этот раз я остановился в обычном спальном районе. Допускаю, что в туристических местах у гостиниц напуганные иностранцы могли броситься скупать все товары.

Иными словами не все так страшно, как пишут в наших СМИ?

Александр Куланов: Прошедший тайфун действительно был сильный, мы все слышали о жертвах. Но во всяком случае в Токио он не был каким-то необыкновенным. Во время тайфуна еще немножко тряхнуло, имею в виду землетрясение. Но это просто тайфун. Здесь японцы испытывают на себе такие явления около 25 раз в год. Нельзя непрерывно бояться.

Здесь, на мой взгляд, есть одна хитрая штука. Как только мы называем тайфуны собственными именами, как было со вчерашним "Хагибисом", сравниваем его с чем-то, становится страшно. Но возвращаемся к наименованию на японский манер, понимаем, что это просто тайфун № 19, то есть в этом году девятнадцатый по счету. Значит, в среднем на месяц в 2019 году пришлось по два тайфуна. Пугаться каждую вторую неделю… Это несколько затруднительно.

Многие наши соотечественники, живущие в Токио, выкладывали в соцсети многочисленные снимки заклеенных окон или плашмя положенных на асфальт велосипедов? Было видно, что город готовится к чему-то страшному.

Александр Куланов: Еще не встречал людей более панически настроенных, чем наши соотечественники в Японии. Много раз с этим сталкивался. У меня нет объяснений, почему наши боятся, например, северокорейского ракетного удара со страшной силой. Знаю людей, которые из Токио ездят в лес, закапывают воду и раз в полгода меняют продукты. У них в горах оборудованы схроны. Это какая-то необъяснимая история. Я сам ни одного заклеенного окна не видел. Положить плашмя велосипед при тайфуне - это часть общей подготовки, само собой разумеющиеся в таких случаях вещи.

Как обстоят дела в Токио сегодня?

Александр Куланов: Самое главное, что поразило с утра: выглянул в окно, а асфальт уже сухой. Эта знаменитая токийская ливнёвка, которая в состоянии буквально за несколько минут поглотить невероятные объемы воды.

Днем была хорошая погода, светило солнце, ясное голубое небо. Гулял сегодня у берега реки Сумида. Душераздирающе пахло водорослями. Ветер был с моря. Видимо, нагнало океанской воды и водорослей. Сейчас и это ушло. Ни запахов, ни коричневой воды. Все довольно быстро приходит в норму. С утра еще был сильный ветер, потом и он стих. Люди вышли на улицы. Воскресный день. Многим дальние поездки пришлось отложить. Парки полны народу. Правда, некоторые музеи закрыты. Тем не менее, мне удалось в трех сегодня побывать. Самая главная проблема - это транспорт. Но постепенно и его работа восстанавливается.

Между тем

В Японии в результате тайфуна "Хагибис" погиб 24 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести. Стихия унесли жизни людей из префектур Канагава, Тотиги, Гумма, Сайтама, Мияги, Фукусима, Иватэ, Тиба, Сидзуока и Ибараки, передает телерадиокомпания NHK. Около 170 человек получили травмы различной степени тяжести.