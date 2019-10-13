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13.10.2019 12:02
Рубрика: Общество

Отчет: Школьники не разбираются в брачных отношениях и устройстве государства

Текст: Ирина Ивойлова
У школьников начинаются муниципальные этапы Всероссийской олимпиады. Если в школьном могли участвовать все желающие, то на муниципальный попадают лучшие из них. Традиционно почему-то считается, что обществознание, география, литература - не самые трудные предметы. Написать олимпиаду, сдать ОГЭ или ЕГЭ по ним несложно. Это не так. И ошибки на простейших вопросах единого госэкзамена это доказывают.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

30 процентов школьников не понимают разницы между гражданским и уголовным правом, 50 процентов уверены, что законы в России принимает Правительство, 40 процентов читают, что в лесах Франции и Италии растут одни дубы, ясени, осины и березы, а столица Португалии - Сантьяго. Вот самые частые ошибки в заданиях по обществознанию.

По данным аналитических материалов Федерального института педагогических исследований (ФИПИ), ЕГЭ по обществознанию показал: 70 процентов школьников не знают, как устроено наше государство.

Каждый четвертый уверен, что трудовой договор можно заключить устно. Мол, Иван Иваныч, буду на тебя работать, а ты плати мне вовремя сто тысяч. Увы, времена, когда договоры заключались нА слово, давно прошли. Еще 20 процентов школьников понятия не имеют, чем заняты прокуратура и полиция. И уж самое удивительное - наполовину стало меньше тех, кто хоть чуть-чуть разбирается в семейных делах и брачных отношениях. Тайна за семью печатями для многих - понятия "гуманизм", "патриотизм", "гражданственность".

Простые графики, где требуется сравнить во времени два показателя, и таблицы у многих вызывают ступор. Как ни удивительно, сложности вызвали простейшие задания базового уровня. Эксперты ФИПИ считают: одна из причин в том, что учителя недооценивают такие задания. Но есть причина и поважнее - ученики не понимают, что от них требуется, буквально не могут прочитать и понять задание. Трудности вызывают все задания, где надо написать связный осмысленный текст, пусть и в одно-два предложения.

Фото: PhotoXPress
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В итоге у каждого пятого по обществознанию - "неуд", эти ребята не набрали даже минимального балла ЕГЭ.

Зато все высокобалльники сумели написать мини-сочинение. Что говорит о многом. Хочешь сдать хорошо обществознание - учись читать и говорить.

Что показал ЕГЭ по литературе? Выпускники неплохо справились с заданиями по роману Тургенева "Отцы и дети" и "Грозе" Островского. А вот Достоевский с "Преступлением и наказанием" оказался очень сложным.

Бажов, Грибоедов трудны для учеников. В одной из школ рассказали: ученик в мини-сочинении анализировал не "Горе от ума", а "Горе от тумана"!

Лучше стали школьники анализировать стихи. На экзаменах были задания по Фету и Тютчеву, и процент тех, кто правильно выполнил задания, оказался в 2019 году выше, чем в прошлом году. Что вызывает трудности? Определение стихотворных размеров, тех самых ямбов, хореев, анапестов и прочих. Самым трудным оказалось стихотворение Солоухина "Береза".

На сочинении в ЕГЭ по литературе выпускники охотнее стали выбирать Ахматову, Булгакова (это и "Белая гвардия", и "Мастер и Маргарита"). А вот Пастернаком, как показал ЕГЭ, дети интересуются гораздо меньше.

В прежние времена у школьников и студентов филфаков была уловка для сочинений на вольные темы. Это когда произведения, на которые ты будешь опираться, раскрывая тему, выбираешь сам. Можно было опереться на несуществующие, если классику плохо читал - никто не докажет, что такой книги нет (Интернета тогда не существовало, а во все библиотеки запросы не отправишь). Видимо, есть такие находчивые ученики и сейчас. Во всяком случае, в отчете ФИПИ уклончиво сказано, что проверяющим приходилось прилагать много усилий, чтобы "установить подлинность существования художественного текста".

Фото: istock
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Теперь география. Приличное количество выпускников считают, что Австралия и Монголия - страны с самой высокой плотностью населения! А "экспорт" и "импорт" - примерно одно и то же. Каждый четвертый уверен, что Саудовская Аравия качает не нефть, а добывает… железную руду. Самые крупные экспортеры каменного угля в мире - как думаете, кто?… Наши школьники считают, что это Туркмения, Чили, Нигерия. А в крупнейшие экспортеры пшеницы некоторые школьники записали Вьетнам, а не Канаду.

С природой Средиземноморья получился почти конфуз. 40 процентов выпускников уверены, что в лесах Испании, Франции, Италии, Хорватии преобладают дубы, ясени, березы, осины и липы. Река Дунай у многих учеников впадает не в Черное море, а в Рейн, а столица Португалии вовсе не Лиссабон, а Сантьяго. Половина выпускников не знает, что метан - парниковый газ.

Общество Образование Большая перемена с Ириной Ивойловой
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