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18:18 13.10.2019

Будет где жить

Поправки в закон защитят детей от потери жилья

Развод - не повод перестать заботиться о жилищных​ условиях ребенка. И тех родителей,​ которые после расставания начинают жить отдельно от детей, могут привлечь к дополнительным обязательствам, связанным с обеспечением ребенка жильем.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это предусмотрено в законопроекте правительства, который внесен в Госдуму. Предлагается внести изменения в Семейный кодекс. Сейчас каждого из родителей можно привлечь к оплате дополнительных расходов на содержание ребенка, только если отсутствует соглашение или есть особые обстоятельства. В последние входят: тяжелая болезнь, необходимость оплаты постороннего ухода за детьми и другие. Когда поправки примут, в список особых обстоятельств будет добавлено отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения. Это позволит обязать родителей после развода потратиться на жилье ребенку.

Фото: Depositphotos.com
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Случаев, когда дети после развода оказываются фактически на улице или в очень неприглядных жилищных условиях, - миллионы по всей стране. Развелись родители, и мать, например, вынуждена переехать с ребенком к родителям, родственникам, друзьям, в общежитие. Или остается в арендованной квартире. Или в квартире, купленной в ипотеку, но платить за нее нет средств. Вариантов масса. Нельзя выписать ребенка из квартиры или лишить его доли в собственности только в том случае, если при рождении или какое-то время после он был там зарегистрирован. Но на самом деле, как бы это странно ни казалось, нет ни одного закона, который бы обязывал родителей регистрировать детей в своем жилье. Все зависит от порядочности мам и пап. "Но временную регистрацию по месту пребывания они оформить обязаны", - поясняет партнер юридической компании BMS Law Firm Алексей Гавришев. Правда, она не решает проблему.

Нет ни одного закона, который бы обязывал родителей регистрировать детей в своем жилье

Как отмечают юристы, появившаяся инициатива назрела давно. Однако она все-таки станет ориентиром для судов. Никто самостоятельно не сможет обязать, например, отца купить квартиру ребенку. "Но суды смогут обязать выплачивать дополнительные алименты для оплаты аренды жилья или погашения ипотеки", - поясняет доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова. "Суд, в принципе, может принять такое решение и сейчас. Но на практике он ориентируется на перечисленные в законе ситуации", - уточняет юрист Дмитрий Лесняк. Когда их перечень будет расширен, судам легче станет принимать решения по жилью.

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