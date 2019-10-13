Развод - не повод перестать заботиться о жилищных​ условиях ребенка. И тех родителей,​ которые после расставания начинают жить отдельно от детей, могут привлечь к дополнительным обязательствам, связанным с обеспечением ребенка жильем.

Это предусмотрено в законопроекте правительства, который внесен в Госдуму. Предлагается внести изменения в Семейный кодекс. Сейчас каждого из родителей можно привлечь к оплате дополнительных расходов на содержание ребенка, только если отсутствует соглашение или есть особые обстоятельства. В последние входят: тяжелая болезнь, необходимость оплаты постороннего ухода за детьми и другие. Когда поправки примут, в список особых обстоятельств будет добавлено отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения. Это позволит обязать родителей после развода потратиться на жилье ребенку.

Случаев, когда дети после развода оказываются фактически на улице или в очень неприглядных жилищных условиях, - миллионы по всей стране. Развелись родители, и мать, например, вынуждена переехать с ребенком к родителям, родственникам, друзьям, в общежитие. Или остается в арендованной квартире. Или в квартире, купленной в ипотеку, но платить за нее нет средств. Вариантов масса. Нельзя выписать ребенка из квартиры или лишить его доли в собственности только в том случае, если при рождении или какое-то время после он был там зарегистрирован. Но на самом деле, как бы это странно ни казалось, нет ни одного закона, который бы обязывал родителей регистрировать детей в своем жилье. Все зависит от порядочности мам и пап. "Но временную регистрацию по месту пребывания они оформить обязаны", - поясняет партнер юридической компании BMS Law Firm Алексей Гавришев. Правда, она не решает проблему.

Нет ни одного закона, который бы обязывал родителей регистрировать детей в своем жилье

Как отмечают юристы, появившаяся инициатива назрела давно. Однако она все-таки станет ориентиром для судов. Никто самостоятельно не сможет обязать, например, отца купить квартиру ребенку. "Но суды смогут обязать выплачивать дополнительные алименты для оплаты аренды жилья или погашения ипотеки", - поясняет доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова. "Суд, в принципе, может принять такое решение и сейчас. Но на практике он ориентируется на перечисленные в законе ситуации", - уточняет юрист Дмитрий Лесняк. Когда их перечень будет расширен, судам легче станет принимать решения по жилью.