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13.10.2019 18:50
Рубрика: Экономика

Комиссии вне зоны доступа

Правительство одобрило отмену банковского "роуминга"
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(7988)
Правительство одобрило законопроект об отмене комиссий за переводы денег между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах (банковский "роуминг"). Речь прежде всего идет о Сбербанке, который занимает на этом рынке долю выше 90 процентов. Его глава Герман Греф уже пообещал отменить "роуминг" в 2020 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Накануне банковский "роуминг" раскритиковал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, банки часто пытаются получить повышенное вознаграждение за электронные транзакции, которые не влекут никакой нагрузки. "Эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", - указывал Медведев.

Банки часто пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры

После этого глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк готовится отменить комиссию за межрегиональные переводы (один процент при оформлении на сайте, в приложении или банкомате, 1,5 процента при оформлении в офисе) в 2020 году. По его словам, "в один день этого сделать нельзя", а в 2020 году банк будет менять систему монетизации переводов, что позволит убрать указанные комиссии.

Греф связывает этот процесс и с подключением к системе быстрых платежей, созданной Банком России. При этом, по его словам, 95 процентов всех межрегиональных переводов Сбербанка бесплатны, но для остальных 5 процентов "комиссия не самая удачная".

95 процентов всех межрегиональных переводов Сбербанка бесплатны, говорит его глава Герман Греф. Комиссию для оставшихся пяти процентов переводов он признает "не самой удачной"

Скорее всего, быстрой отмене "роуминга" мешает и еще незавершившийся перевод региональных отделений Сбербанка на единую IT-платформу, а также поиск замены объему доходов, который приносят межрегиональные комиссии.

Фото: istock
ЦБ: Сбербанк подключится к Системе быстрых платежей в сжатые сроки

Идея запретить установку комиссий за денежные переводы в разные регионы внутри одного банка появилась в январе 2019 года - ее предложили правительству Банк России, минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). При этом проведенный ведомствами анализ рынка онлайн-переводов граждан тогда показал, что доля Сбербанка на нем - около 94 процентов.

Весной ФАС приступил к подготовке законопроекта. В итоге изменения планируется внести в Закон "О банках и банковской деятельности", дополнив его пунктом о том, что величина комиссии банка не может быть обусловлена открытием счетов в его разных подразделениях.

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