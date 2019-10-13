Правительство одобрило отмену банковского "роуминга"

Накануне банковский "роуминг" раскритиковал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, банки часто пытаются получить повышенное вознаграждение за электронные транзакции, которые не влекут никакой нагрузки. "Эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", - указывал Медведев.
После этого глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк готовится отменить комиссию за межрегиональные переводы (один процент при оформлении на сайте, в приложении или банкомате, 1,5 процента при оформлении в офисе) в 2020 году. По его словам, "в один день этого сделать нельзя", а в 2020 году банк будет менять систему монетизации переводов, что позволит убрать указанные комиссии.
Греф связывает этот процесс и с подключением к системе быстрых платежей, созданной Банком России. При этом, по его словам, 95 процентов всех межрегиональных переводов Сбербанка бесплатны, но для остальных 5 процентов "комиссия не самая удачная".
Скорее всего, быстрой отмене "роуминга" мешает и еще незавершившийся перевод региональных отделений Сбербанка на единую IT-платформу, а также поиск замены объему доходов, который приносят межрегиональные комиссии.
Идея запретить установку комиссий за денежные переводы в разные регионы внутри одного банка появилась в январе 2019 года - ее предложили правительству Банк России, минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). При этом проведенный ведомствами анализ рынка онлайн-переводов граждан тогда показал, что доля Сбербанка на нем - около 94 процентов.
Весной ФАС приступил к подготовке законопроекта. В итоге изменения планируется внести в Закон "О банках и банковской деятельности", дополнив его пунктом о том, что величина комиссии банка не может быть обусловлена открытием счетов в его разных подразделениях.