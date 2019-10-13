Саммит СНГ в Ашхабаде стал площадкой для заявлений Владимира Путина по важнейшим вопросам международной политики. Срыв отвода войск в Донбассе, военная операция Турции в Сирии, угрозы от новых ракет США - обо всех этих темах говорил российский лидер, выступая перед коллегами по Содружеству.

В заседании Совета глав государств СНГ принимали участие президенты России, Туркменистана, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и премьер-министр Армении. Главными темами разговора стали экономика, борьба с терроризмом, глобальная безопасность.

Владимир Путин в своем выступлении особое внимание уделил ситуации на Донбассе. День проведения саммита - 11 октября - был крайним сроком для разведения войск. Но эти договоренности, предусмотренные "формулой Штайнмайера", Украиной были сорваны.

"Что мы сейчас наблюдаем? Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники", - прокомментировал Путин. Он указал на то, что представители ЛНР, ДНР уже несколько раз давали сигнал о том, что они готовы. "Ракеты пускали, белую ракету, сигнал отвода - белая ракета. Пускают - с той стороны ничего нет, никакого ответа", - описал сложившуюся ситуацию российский лидер. По его словам, отводу сил мешают украинские националистические военные формирования, которые публично заявили: "Если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем". В итоге армия не уходит. "Здесь нужно проявление политической воли", - подчеркнул Путин.

Говоря о международной безопасности, Путин в который раз призвал обратить внимание на политику США в этой сфере. В частности, он назвал угрозы, которые создают неопределенность позиции Вашингтона по поводу продления СНВ-3, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, их планы на размещение новых ракет в Азии.

"Все время нас обвиняли в том, что мы что-то нарушаем. Через три месяца после выхода испытали ракету средней дальности. Это о чем говорит? Что они уже давно ее сделали. Собираются размещать ее в Азии. Они публично об этом заявили. Ведут переговоры с Японией и с Южной Кореей", - сказал Путин. Россию такая ситуация не радует, добавил он. "Это все не улучшает, а ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности", - подчеркнул президент РФ.

Российский лидер напомнил, что направил соответствующее обращение к главам государств многих стран мира, но никакого ответа не последовало.

Действия США ухудшают ситуацию в сфере международной безопасности

"Мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся (а мы, конечно, теперь будем над этим работать, поскольку у американцев они появились), не собираемся размещать их в тех регионах мира, где не будут появляться соответствующие комплексы американского производства. Но ответа нет, как это ни покажется странным, тишина", - констатировал Путин. По его мнению, США намеренно не отвечают, а их союзники ничего не могут ответить, "потому что в этом смысле и в этой части их суверенитет сильно ограничен".

Ранее в своем выступлении президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать его инициативу о принятии декларации о неразмещении в Европе наземных ракет средней и меньшей дальности. Путин поддержал это предложение. "Оно, безусловно, идет в русле инициатив Российской Федерации", - сказал он.

Горячая тема этих дней - военная операция Турции в Сирии - также нашла свое отражение в выступлении Владимира Путина. По его мнению, ситуация, сложившаяся на границе двух государств, стала взрывоопасной для всего региона. "На севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ. - Прим. "РГ"). Они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря. По сути, это лагеря содержания боевиков ИГИЛ. Они просто могут разбежаться", - пояснил российский лидер.

Вопрос в том, сможет ли турецкая армия быстро взять такую ситуацию под контроль. "Это реальная для нас с вами угроза. Как они и куда будут двигаться? Через территорию Турции, через другие территории, уйдут в глубь Сирии на не подконтрольные никому территории, потом через Ирак будут двигаться куда-то, через другие страны региона?" - описал ситуацию Путин. России нужно это понимать, чтобы в случае необходимости мобилизовать ресурсы своих спецслужб на купирование новой угрозы.

Помимо глобальной повестки Путин подробно остановился на ситуации в самом СНГ, экономических перспективах организации. По итогам прошлого года товарооборот стран СНГ с внешними партнерами превысил триллион долларов, а торговля между странами, входящими в объединение, составила 190 млрд долларов. Нужно и дальше развивать стратегическое экономическое сотрудничество, заявил российский лидер.