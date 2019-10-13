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13.10.2019 13:39
Рубрика: Власть

Путин назвал НАТО инструментом американской политики

Текст: Кира Латухина
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В Москве видят угрозу в размещении систем ПРО у границ России, но она обречена на неудачу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

"Это совсем близко от наших границ. И это, конечно, представляет для нас угрозу, потому что это - попытка нивелировать наш стратегический ядерный потенциал. Она обречена на неудачу, эта попытка. Это уже очевидно", - заявил российский лидер.

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"НАТО - это просто инструмент внешней политики США", - считает Владимир Путин. И как только в НАТО появляется новый участник, почти не спросив, размещают у него определенные виды вооружений. Так случилось в Румынии, а скоро и в Польше, привел он примеры. "Это деструктивная деятельность. Она нагнетает обстановку, и ничего хорошего в этом нет", - оценил глава государства.

Президент РФ также назвал договор СНВ-3 последним инструментом ограничения гонки вооружений. "Если и он будет ликвидирован, то миру вообще ничего не остается с точки зрения наступательных вооружений. И это плохо... Это другая уже будет ситуация в мире. Она станет, безусловно, более опасной, и мир станет более опасным и менее предсказуемым, чем тот, в котором мы живем сейчас", - предостерег он.

Власть Работа власти Внешняя политика Россия и НАТО Договор об СНВ
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