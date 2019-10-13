Путин оценил роль Яр-Рияда в разрешении сирийского кризиса

Без вклада Саудовской Аравии в сирийское урегулирование было бы невозможно добиться позитивных тенденций в этом процессе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

Роль Эр-Рияда в урегулировании в Сирии российский лидер оценил как положительную.

"Мы наиболее тесно работаем с Турцией и с Ираном, но без вклада Саудовской Аравии в процесс урегулирования в Сирии, мне кажется, позитивной тенденции в урегулировании добиться было бы абсолютно невозможно", - сказал он.

Путин поблагодарил власти Саудовской Аравии за конструктивную позицию.