Путин оценил возможность начала второй холодной войны

Президент России надеется, что второй холодной войны не будет. Об этом он заявил в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia.

"Не хотелось бы. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть", - сказал Владимир Путин.

"Мы создали оружие, которого пока в мире ни у кого нет. Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории. Но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока тоже ни у кого нет. Но появится, конечно, в ведущих армиях мира, безусловно, тоже появится. Но и у нас к этому времени тоже кое-что появится. Я уже знаю, над чем наши ученые, конструкторы и инженеры работают", - сообщил глава государства.

"Гонка вооружений это плохо. И ничего хорошего для мира она не сулит. Но мы в непомерные для нас бюджетные расходы втягиваться не будем", - также заявил Путин.