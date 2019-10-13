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13.10.2019 13:32
Рубрика: Власть

Путин оценил возможность начала второй холодной войны

Текст: Кира Латухина
Президент России надеется, что второй холодной войны не будет. Об этом он заявил в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

"Не хотелось бы. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть", - сказал Владимир Путин.

Путин оценил роль Яр-Рияда в разрешении сирийского кризиса

"Мы создали оружие, которого пока в мире ни у кого нет. Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории. Но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока тоже ни у кого нет. Но появится, конечно, в ведущих армиях мира, безусловно, тоже появится. Но и у нас к этому времени тоже кое-что появится. Я уже знаю, над чем наши ученые, конструкторы и инженеры работают", - сообщил глава государства.

"Гонка вооружений это плохо. И ничего хорошего для мира она не сулит. Но мы в непомерные для нас бюджетные расходы втягиваться не будем", - также заявил Путин.

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