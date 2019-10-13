Путин рассказал об отношении к неисполненным предвыборным обещаниям Трампа

Заявления американского президента Дональда Трампа, которые он делал во время предвыборной кампании, о необходимости нормализации отношений России и США, не выполнены, но в Кремле знают причины этому и не в претензии.

"Мы знаем, все знаем, что и как говорит президент Соединенных Штатов господин Трамп по поводу российско-американских отношений. Мы знаем, что в ходе предвыборной кампании, еще предыдущей, он высказывался за нормализацию, но, к сожалению, до сих пор это не сделано", - заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

"Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединенных Штатов. И внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений", - объяснил он.

При этом Москва будет работать с любой администрацией настолько, насколько эта администрация сама этого захочет, заключил Путин.

Еще российский лидер рассказал, что у него нет Twitter, а мнение президента США, которое тот высказывает в своем микроблоге, ему сообщают сотрудники: "Оно всегда важное, оно имеет значение для мира в целом".