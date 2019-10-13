В Москве открывается новый сезон единственного в городе (а, возможно, и во всей России) подземного лектория "Ниже уровня земли".

Лекторий этот организовали в кинозале, который находится в 43 метрах ниже Садового кольца. "Бункер-703" - так называется музей фортификации. Находится он в настоящем бункере советской эпохи, недалеко от Павелецкого вокзала. Этот подземный мини-город не так давно рассекретило министерство иностранных дел РФ. Когда-то в эотм подземелье были ценнейшие документы, которые надо было сохранить даже в случае ядерной войны.

Объект рассекретили, так как он пришел в негодность как защитный объект. Но как музей он вполне жизнеспособен и живописен. Жизнь здесь продолжается и сегодня. Реальная подземная жизнь, а не какая-то мифологизированная рассказами о трехметровых крысах, якобы гуляющих по тоннелям. Сегодня это - полноценный музей, куда можно заранее записаться на экскурсию и узнать обо всех рассекреченных бункерах. В Москве их, кстати, уже 20. Правда, рассекретить-то их рассекретили, но на "подмосковные" прогулки посторонних не пускают. А еще в "Бункере-307" - первый в Москве (а, возможно, и во всей стране) подземный лекторий. Скоро об истории столичной канализации всем желающим расскажут спелестологи (а не диггеры), эксперты отдела подземных исследований ВООПИиК Елизавета Ненашева и Геннадий Виноградов.

А в ноябре в рамках "Ночи искусств" в "Бункере-793" открывается обновленная версия нашумевшей прошлогодней выставки "Москва НЕ провалится". На глубине 42 метров гостей вновь ждут оригиналы уникальных картин и новые фотографии классиков "подземного" жанра; развенчание популярных мифов про московские недра и художественное осмысление самой загадочной стороны города.

Участники:

блогер, официальный фотограф столичного метростроя Александр Попов;

ведущий иллюстратор студии инфографики ТАСС, художник Анастасия Зотова;

эксперт ВООПИиК по подземным сооружениям, фотограф Геннадий Виноградов

и многие другие.

Но интерес к бункеру огромен, на многие экскурсии и мероприятия запись ограничена. За свободными местами обращайтесь сюда. В ближайшие дни "Живущие в Сити" расскажут об этом уникальном объекте во всех деталях.