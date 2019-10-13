Дмитрий Медведев посоветовал регионам менять старые школы на новые

Регионы должны бросить все силы на ликвидацию аварийных школ, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Проблема второй смены хоть и существует, но может подождать.

Обсуждение реализации национальных проектов в регионах глава кабинета министров продолжил в ходе рабочей встречи с руководителем Липецкой области Игорем Артамоновым. Особенно председателя правительства интересовала ситуация с развитием социальной инфраструктуры.

Губернатор считает, что область смогла плодотворно поработать с помощью федерального финансирования. "Мы в этом году сдали семь ясельных корпусов, три дома культуры, две школы, пять ФАПов и одну детскую поликлинику", - сообщил он. Ввод в строй одной школы сдвигается из-за подрядчика, но и ее местные власти намерены доделать к 1 января, чтобы в следующий учебный год она открыла двери для учащихся.

- А в целом какое количество школ нужно еще построить, чтобы обеспечить потребности Липецкой области? - поинтересовался Медведев.

- Нам дают где-то одну школу в год строить, - ответил глава региона.

- Что значит "дают"? - не вполне понял премьер.

Столько заложено федеральным финансированием, пояснил Игорь Артамонов, услышав на это, что необходимо и региональные средства использовать. "Мы сейчас наметили программу опережающего строительства школ", - подтвердил губернатор. Такая необходимость вызвана текущим состоянием многих зданий: половина школ в области старше 50 лет, ряд находится в аварийном состоянии. И если по тем же яслям национальный проект позволяет региону уже в 2021 году закрыть очередь, то вторая смена в школах останется.

Во вторую смену учиться и получать нормальное образование можно, а вот в аварийной школе нельзя, считает премьер-министр

Поэтому региональная администрация думает о возможности привлечения коммерческого финансирования. "Я разговаривал с профильным министерством и Сбербанком. Мы сейчас ищем схему. Начнем строить школ больше, чем планировалось в 2020 году", - рассчитывает руководитель Липецкой области.

Дмитрий Медведев поддержал это стремление закрыть проблему с аварийными школами и посоветовал другим. "Вторая смена - это далеко не всегда такое уж большое зло, скажем прямо. И в прежние годы дети в две смены учились, особенно в младших классах, - совершенно нормальное образование. А вот в аварийной школе заниматься нельзя. Поэтому все силы нужно бросить именно на это направление", - считает премьер.

Между тем

Молодые ученые удостоены премий правительства

Пять научных коллективов стали обладателями правительственных премий в области науки и техники для молодых ученых за 2019 год.

Двадцать пять лауреатов - среди них пять докторов наук и 17 кандидатов наук - отмечены за работы по методам и системам интеллектуального управления роботами различного вида и назначения; комплексной системе обеспечения устойчивого жизненного цикла зданий и сооружений; форвакуумным плазменным электронным источникам для обработки и модификации диэлектрических материалов. Также премий удостоены работы по комплексу средств, обеспечивающих подготовку к вылету и посадке самолетов авианосного базирования; технологиям для нормализации пищеварения сельскохозяйственных животных, повышения качества животноводческой продукции на основе применения биопрепаратов, альтернативным кормовым антибиотикам и энтеросорбентов для нейтрализации токсинов кормов.

Премии правительства в области науки и техники для молодых ученых учреждены с 2005 года. Авторский коллектив по каждой работе не должен превышать пяти человек. С 2020 года размер премий увеличен вдвое - до 1 миллиона рублей.