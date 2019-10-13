Новости

Мосгаз проводит уникальную реконструкцию газопровода-дюкера 13.10.2019
Сборная России по спортивной гимнастике стала второй в общем зачете на ЧМ 13.10.2019
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии 13.10.2019
СМИ: Дамаск направит войска на север против Турции 13.10.2019
Посольство РФ подтвердило число погибших россиян в авиакатастрофе в ДР Конго 13.10.2019
Из Невы выловили енотовидную собаку 13.10.2019
В постпредстве Крыма оценили возврат Украине задержанных кораблей 13.10.2019
Президент Израиля попросил Путина о помиловании осужденной израильтянки 13.10.2019
Число жертв тайфуна в Японии выросло до 33 человек 13.10.2019
Крокодилы-бегемоты: вышел трейлер нового фильма со Скалой Джонсоном 13.10.2019
Что творится на сервисе у дилеров: правда и мифы 13.10.2019
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований 13.10.2019
Видео: в США арестована 81-летняя Джейн Фонда 13.10.2019
США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии 13.10.2019
Роспотребнадзор рассказал, какие продукты могут стать ядовитыми 13.10.2019
Нобелевский лауреат назвал неожиданную главную причину рака 13.10.2019
В Бельгии открыли мемориал памяти советских партизан 13.10.2019
Эрдоган рассказал о зоне безопасности, которую Турция хочет создать в Сирии 13.10.2019
Песков назвал причину отдыха Путина в России 13.10.2019
Вице-мисс "Краса России" рассказала о самочувствии после ДТП 13.10.2019
Mazda CX-9 и Hyundai Santa Fe. Сравнительный тест семейных кроссоверов 13.10.2019
Крупнейшее в истории судно "протиснулось" через Коринфский канал 13.10.2019
Брат Пабло Эскобара отсудил сайт покойного наркобарона 13.10.2019
Путин передал слова поддержки близким погибших от тайфуна в Японии 13.10.2019
"Ушел настоящий герой": гитарист Queen почтил память Алексея Леонова 13.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
13.10.2019 23:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мосгаз проводит уникальную реконструкцию газопровода-дюкера

Текст: Ирина Огилько

Специалисты Мосгаза приступили к финальному этапу уникальных работ по реконструкции газопровода-дюкера "Автозаводский" в районе Нагатинской набережной. Ход работ осмотрел заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Подводный объект, являющийся опорной хордой кольцевого газопровода столицы, стал "первой ласточкой" в рамках реализации масштабной программы по реконструкции подводных газопроводов Москвы-реки.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В Гидрометцентре рассказали, ждать ли в Москве предзимнюю погоду

Работы стартовали в ​конце июня, когда впервые в истории газового хозяйства под Москвой-рекой запустили тоннелепроходческий комплекс на глубине более 10 метров. Это первый объект из 13 запланированных.

Вопросы газовой безопасности имеют большое значение для города, подчеркнул Петр Бирюков: "Правительством Москвы проводятся мероприятия по обновлению коммунальных систем города, цифровизации и автоматизации всех процессов с целью повышения их надежности. За прошедшие годы предприятием проведены мероприятия по реконструкции всех опорных газовых станций. Следующий важный этап - реконструкция газопроводов-дюкеров под Москвой-рекой. Их в городе 13. Первые пилотные проекты - "Автозаводский", "Даниловский", "Кутузовский" дюкеры показывают, что мы находимся на правильном пути". По словам Бирюкова, сложная инженерная работа проводится в достаточно короткие сроки. Эти работы позволят повысить безопасность и надежность газоснабжения всех потребителей: от квартир москвичей до крупных ТЭЦ.

На реконструируемых дюкерах устанавливается современная автоматизированная система контроля загазованности среды. Обновленные газовые сети оснащаются автоматизированными запорными устройствами, позволяющими менее чем за две минуты перекрыть автоматическую подачу газа на проблемном участке.

Кстати

Газопровод-дюкер "Автозаводский" является опорной хордой кольцевого газопровода среднего давления Москвы и обеспечивает подачу газа на ТЭЦ-9 и КТС № 18 ПАО "Мосэнерго", РТС "Нагатино" и КТС "Нижние Котлы" ПАО "МОЭК", а также промышленные и коммунально-бытовые объекты ЮАО, ЮВАО и ЦАО города Москвы. Работы проходят без отключения потребителей от газоснабжения.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии
Путин назвал НАТО инструментом американской политики
СМИ сообщили о захвате Турцией населенного пункта в сирийской Ракке
СМИ рассказали о случайной помощи США экономике России
CNN: Сирийские курды обратятся за помощью к РФ вместо США