Мосгаз проводит уникальную реконструкцию газопровода-дюкера

Специалисты Мосгаза приступили к финальному этапу уникальных работ по реконструкции газопровода-дюкера "Автозаводский" в районе Нагатинской набережной. Ход работ осмотрел заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Подводный объект, являющийся опорной хордой кольцевого газопровода столицы, стал "первой ласточкой" в рамках реализации масштабной программы по реконструкции подводных газопроводов Москвы-реки.

Работы стартовали в ​конце июня, когда впервые в истории газового хозяйства под Москвой-рекой запустили тоннелепроходческий комплекс на глубине более 10 метров. Это первый объект из 13 запланированных.

Вопросы газовой безопасности имеют большое значение для города, подчеркнул Петр Бирюков: "Правительством Москвы проводятся мероприятия по обновлению коммунальных систем города, цифровизации и автоматизации всех процессов с целью повышения их надежности. За прошедшие годы предприятием проведены мероприятия по реконструкции всех опорных газовых станций. Следующий важный этап - реконструкция газопроводов-дюкеров под Москвой-рекой. Их в городе 13. Первые пилотные проекты - "Автозаводский", "Даниловский", "Кутузовский" дюкеры показывают, что мы находимся на правильном пути". По словам Бирюкова, сложная инженерная работа проводится в достаточно короткие сроки. Эти работы позволят повысить безопасность и надежность газоснабжения всех потребителей: от квартир москвичей до крупных ТЭЦ.

На реконструируемых дюкерах устанавливается современная автоматизированная система контроля загазованности среды. Обновленные газовые сети оснащаются автоматизированными запорными устройствами, позволяющими менее чем за две минуты перекрыть автоматическую подачу газа на проблемном участке.

Кстати

Газопровод-дюкер "Автозаводский" является опорной хордой кольцевого газопровода среднего давления Москвы и обеспечивает подачу газа на ТЭЦ-9 и КТС № 18 ПАО "Мосэнерго", РТС "Нагатино" и КТС "Нижние Котлы" ПАО "МОЭК", а также промышленные и коммунально-бытовые объекты ЮАО, ЮВАО и ЦАО города Москвы. Работы проходят без отключения потребителей от газоснабжения.