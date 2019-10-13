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13.10.2019 11:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре рассказали, ждать ли в Москве предзимнюю погоду

Текст: Ольга Игнатова
Очень теплая погода в начале следующей недели в Москве к среде сменится кратковременным похолоданием.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Если в понедельник в столице воздух может прогреться до плюс 17-ти ,то в среду днем, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, температура не превысит плюс 10 градусов. При этом в ночь на среду по области возможны слабые заморозки до минус 1 градуса.

Фото: iStock
В Гидрометцентре рассказали об удивительной погодной аномалии

Впрочем, в четверг уже снова потепление - до плюс 11-16 градусов и без осадков. В пятницу и субботу плюс 7-12 градусов. "Пока температура в пределах и даже выше климатической нормы октября", - отметила Паршина.

Но впереди - период так называемого предзимья. Как ранее сообщил агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, это особый метеорологический сезон, который длится с середины октября по середину декабря.

В целом это подтверждает теорию о том, что период с холодным временем года постепенно сокращается.

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