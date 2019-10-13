В Гидрометцентре рассказали, ждать ли в Москве предзимнюю погоду

Очень теплая погода в начале следующей недели в Москве к среде сменится кратковременным похолоданием.

Если в понедельник в столице воздух может прогреться до плюс 17-ти ,то в среду днем, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, температура не превысит плюс 10 градусов. При этом в ночь на среду по области возможны слабые заморозки до минус 1 градуса.

Впрочем, в четверг уже снова потепление - до плюс 11-16 градусов и без осадков. В пятницу и субботу плюс 7-12 градусов. "Пока температура в пределах и даже выше климатической нормы октября", - отметила Паршина.

Но впереди - период так называемого предзимья. Как ранее сообщил агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, это особый метеорологический сезон, который длится с середины октября по середину декабря.

В целом это подтверждает теорию о том, что период с холодным временем года постепенно сокращается.