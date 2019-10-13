В Москве прошел фестиваль NAUKA 0+

Побывать на Луне и получить доказательство того, что там есть вода? Запросто! А устроить безопасный химический эксперимент? Запустить ядерный микрореактор? Это и многое другое стало возможным на фестивале NAUKA 0+, который состоялся в Москве в минувшие выходные.

На фестивале науку можно было попробовать на вкус - в виде коктейля из молекулярной икры и жидкого азота. Фото: Александр Корольков/РГ

Более 90 площадок по всему городу - МГУ, Экспоцентр, парк "Зарядье", Московский дворец пионеров, вузы, школы... Для москвичей и гостей столицы - лекции, мастер-классы, встречи с учеными, в том числе и Нобелевскими лауреатами. Фестиваль для всех, даже для самых юных любителей науки.

Элементы чуда

- В прошлом году на фестиваль пришло более 2,5 миллиона человек, - рассказала журналистам министр просвещения Ольга Васильева. - Уверена, в этом году - не меньше. Нам важно, что среди гостей - огромное количество детей. Считаю этот фестиваль одним из лучших проектов для школьников.

Ольга Васильева: Важно, что среди гостей фестиваля много детей. Считаю, что это один из лучших проектов для школьников

По мнению министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, фестиваль - окно в живой мир науки, который люди создают для людей.

- Здесь лучшие российские ученые показывают, как создается наука и как в ней можно добиваться результата, - отметил Михаил Котюков в обращении к участникам события. - Это отличная возможность познакомиться с лучшими научными школами России.

Министров поддержал и ректор МГУ Виктор Садовничий. Кстати, именно в МГУ в 2006 году родилась идея фестиваля.

- У нас масса научных чудес, - отметил ректор. - Здесь тысячи ребят могут стать ближе к настоящей науке. На мой взгляд, богатство фестиваля - лекции. Послушать выдающихся ученых - российских и зарубежных, среди которых есть и нобелевские лауреаты, - тоже чудо.

Шаг на Луну

В Москве научный праздник проходил в 14-й раз. "Прикоснись к науке" - главный девиз. Трогать можно все, а кое-что даже пробовать на вкус. Например, одним из самых популярных мест стал химический бар в фойе Фундаментальной библиотеки МГУ. Здесь можно было продегустировать коктейль "Пинаколайдер", окутанный парами жидкого азота. Или "Мохито" с молекулярной мятной икрой.

Стенд изоляционного эксперимента SIRIUS привлекает белоснежным скафандром.

- Летом 2019 года экипаж из шести человек четыре месяца провел в изоляции на имитации лунной базы в Институте медико-биологических проблем РАН, - рассказал "РГ" научный сотрудник кафедры прикладной механики и управления мехмата МГУ Виктор Чертополохов. Его лаборатория входит в кластер МГУ, который занимается виртуальной реальностью (VR). - Задача была - провести виртуальную посадку и выход на поверхность Луны. В шлемы скафандров были встроены VR-камеры. Похожий вариант представлен у нас здесь. Каждый может "шагнуть" на Луну.

Надеваю шлем, в руку дают молоток-джойстик. Перед глазами - шлюз модуля космического корабля. Шаг вперед - я на Луне. Вижу большой валун посреди лунной пустыни. Одна из задач эксперимента - найти доказательство того, что на Луне есть вода. Бью молотком по камню, и от валуна вдруг отлетают куски. На "срезе" - желтая порода. Это моганит, минерал, который образуется в результате испарения кремниевой воды. Вот оно - одно из доказательств! Снимаю шлем - пора на Землю.

Опыты и барабаны

Нынешний фестиваль проходил под знаком химии - 150 лет назад Дмитрий Менделеев открыл периодическую таблицу химических элементов. В Москве и других городах мира прошла химическая лабораторная MENDELEEV LAB. Главной площадкой стал МИСиС. Полчаса на 40 заданий по химии. Не ЕГЭ, конечно, но и не просто тест. Есть ли в глубоком космосе аминокислоты? Можно ли из ртути сделать золото? Какая химическая формула мела?

- Главный принцип науки: не плохо не знать, плохо не хотеть знать, - говорит "завлаб" лабораторной, доктор химических наук и профессор Михаил Нечаев. - Наша акция как раз про это. Ошибок бояться не нужно.

Тех, кто пришел в МИСиС, ждал "рояль в кустах": эксклюзивное научно-музыкальное шоу от доктора химических наук, профессора РАН и по совместительству виртуозного барабанщика Алексея Бобровского. Он сыграл на одной из самых больших в России ударных установок, которую собирал 16 лет. Фоном на большом экране "плавали" жидкие кристаллы, увеличенные под микроскопом.

Завершился фестиваль в МГУ грандиозным научным шоу от профессора химии Университета Брайтона Хала Сосабовски.