В программке "Комедии о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ" (премьера спектакля на днях состоялась в Московском Дворце Молодежи) там, где перечислены действующие лица, в конце есть такая строчка "Все остальные". Можно сказать, что это многоликий персонаж, но это на самом деле человек, который играет, как минимум, 10 ролей. И вот если бы на премьеру в Россию приехал, например, Джеймс МакЭвой - голливудская звезда, - он фильмах "Сплин" и "Стекло" сыграл человека, в котором сосуществуют 24 личности, - ему бы наверняка понравился в этих ролях актер с гуттаперчевым лицом Артем Ешкин. Вот он - немец, дедушка, влюбленный юноша с женским голосом, мастер-столяр, тюремный надзиратель, начальник из ФБР... Все даже трудно пересчитать. Этот артист, исполняющий второстепенные роли, не менее важен, чем его коллеги, занятые на ведущих позициях в спектакле, во главу которого поставлено искусство клоунады, умноженное на драматическую игру и на умение петь.

… Когда начинался кастинг на спектакль "Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ", очередь на него выстроилась вдвое больше, чем обычно на прослушивания в постановках компании "Московский Бродвей". Потому что после постановки "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" многие поняли, что театр ставит не только мюзиклы, а значит, подходит и просто мастерство драматического артиста. В "Комедии о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ" поют, причем песни, по замыслу создателей, даже не переведены на русский, но первое - поют не все (что дает создателям право говорить, что их спектакль лишь "с элементами мюзикла), второе - главное не столько вокальные таланты, сколько умение быть смешным. Таким образом, постановщики собрали из большинства современных московских театров королей комедий, и они - заблистали в одной постановке. В ней есть актеры и из МХТ имени Чехова, и из театра Вахтангова, и из Ленкома... Ну и, конечно же, артисты, которые и ранее работали в постановках "Московского Бродвея". И первое, что хочется сказать: какое счастье, что кастинг снова прошла Анастасия Стоцкая. Она играет сотрудницу банка по имени Рут, предстает перед зрителями в громадном черно-седом парике и стильных очках, и, как всегда, благодаря своей энергии, легко удерживает внимание зала.

В новом спектакле, пожалуй, нет персонажа, который не хотел бы ограбить банк. Да что говорить - втайне вообще об этом, наверное, мечтает каждый: быстро и стремительно разбогатеть. А в данных предлагаемых обстоятельствах банк в городе Миннеаполис в 1958 году - ни шаткий ни валкий, каждый сотрудник, включая управляющего - одно сплошное недоразумение. А еще в этот банк должны поместить на какое-то время знаменитый бриллиант...

Если бы в Россию приехала на премьеру вся съемочная группа фильма "12 друзей Оушена", эти ребята сказали бы друг другу: "Смотри, как похоже на нашу историю!" Тоже собирается целый "отряд" грабить банк, также разрабатывается целая операция, и даже каждому отведена его специфическая роль. Пожалуй, чего нет в том фильме, так это постоянных речевых каламбуров и шуток, и настолько смешных диалогов. Неплохо было бы показать спектакль и создателям "Полицейской академии". Тем более, что начинается действие как раз в тюрьме, где много полицейских и каждый из них смешон сам по себе. Среди преступников есть красавчик Митч Рускитти (Кирилл Гордеев) - дерзкая мысль пришла в голову именно ему. Но для начала нужно выбраться из тюрьмы и найти подельников.

Заранее Митч позаботился о том, чтобы как можно ближе подобраться к директору банка - он закрутил роман с его дочкой Каприс (Анна Глаубе). Однако она - та еще штучка. Помимо Митча крутит головы или, как говорят в спектакле, "канифолит мозги" еще пятерым. И что самое удивительное в этой постановке: обычно на первый план в плане юмора и шуток выходят мужчины. Женщины лишь оттеняют их искрометность. Но в "Комедии о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ" клоунессы (на самом деле по сюжету достойные горожанки, просто имеющие отношение к банку) переигрывают всех. Стоцкая и Глаубе - гораздо смешнее и директора банка мистера Билла Трубоя (Владимир Моташнев), и офицера Рэндала Шака (Александр Горелов), и молодого афериста Сэма (Алексей Фалько), и сотрудника банка Уоррена Слакса (Евгений Пилюгин), и подельника главного бандита Ноя Купера (Игорь Гудеев). Не то, чтобы те не смешные. Очень! Но, если подчеркнуть, что перед этим спектаклем самая нужная рекомендация - не просто взять с собой салфетки - иногда от смеха можно будет и зарыдать, но лучше платки, то доставать вы их будете в большинстве своем во время женских выходов и выходок. Хотя заметим, что этот спектакль, как и "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" - настоящий актерский тренинг на концентрацию, внимание, физическую подготовку, выносливость, универсальность и… умение играть в команде. Если один забудет реплику - посыпется весь диалог, одно неверное движение и - рассыпется определенная сцена.

А вот если бы на премьеру в нашу страну приехал звездный голливудский артист Том Круз, он бы, наверное, тоже расчувствовался, вспомнив свой самый первый фильм из франшизы "Миссия невыполнима". Он делал там трюк, ставший знаменитым и вошедший во все киноучебники: спускался на тросе через вентиляцию, и ему нужно было достать необходимое, не касаясь пола. В постановке "Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ", подобный трюк выполняют сразу три (!) артиста. Еще и поют при этом, демонстрируя неплохую вокальную школу.

Если бы удалось заманить в Московский дворец Молодежи Хоакина Феникса, который блестяще сыграл в этом году главную роль в фильме Тодда Филлипса "Джокер", возможно, этому артисту полегчало бы, если бы он увидел, что клоуны могут быть не только ожесточенными, как его персонаж, но веселыми и добрыми. Просто у каждого из них есть серьезное дело - грабить банк, а так все смех - да и только.

Вы спросите, а почему всем этим звездным гостям не порекомендовать сходить на нью-йоркский Бродвей - им же ближе. Но нет - в России эту комедию поставили раньше, чем на Бродвее! Спектакль-полумюзикл "Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ" авторов Генри Льюиса, Джонатана Сэйера и Генри Шилдса впервые был с успехом показан в Лондоне, в Вест-Энде в 2016 году. И вот уже три года спектакль ежедневно идет в столице Великобритании, собирая полные залы, и пользуется популярностью не только у простых зрителей, но и у профессионалов. Театральные критики писали восторженные отзывы, более того - комедия получила премию "Мольер" - одну из самых престижных театральных наград. К тому же очень хочется, чтобы все названные приехали в Москву. И еще позвали с собой Киану Ривза - Дмитрий Богачев, глава компании "Московский Бродвей", сравнивает "Комедию о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ" еще и с "Матрицей". А говорят Ривз как раз работает над продолжением...

Между тем

В "Комедии о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ" звучат хиты, ставшие частью золотой коллекции мировой эстрады, такие как Dynamite трижды лауреата Премии "Грэмми" Бренды Ли и Something's Got a Hold on Me четырежды лауреата премии "Грэмми" Джеймса Кливланда.