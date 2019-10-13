На Сахалин обрушился японский тайфун "Хагибис"

Тайфун "Хагибис", который движется со стороны Японии в Тихий океан испортил погоду в Сахалинской области.

Как сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, циклон обрушился на юг Курильских островов. "Хагибис" принес туда ливни и ветер. На Южно-Курильских островах он достигает 25 метров в секунду. Позже может усилиться до ураганных 33 метров в секунду.

При этом на самом острове Сахалин влияние тайфуна пока не ощущается и, по прогнозам синоптиков, вряд ли будет заметно.

Накануне региональный главк МЧС объявил в области штормовое предупреждение. Сообщения были направлены в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры. Жителей и гостей Сахалина попросили соблюдать осторожность.