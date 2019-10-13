Гарантийный фонд Оренбуржья помог сохранить 578 рабочих мест

За счет реализации проектов, поддержанных Гарантийным фондов Оренбургской области в третьем квартале текущего года, будет сохранено 578 рабочих мест и создано 17 новых.

Как сообщили в правительстве области, за этот период в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" фонд предоставил 16 поручительств на сумму 129,1 миллионов рублей.

Общая сумма кредитов, предоставленных под поручительство фонда, составила 331,2 миллиона рублей.

Поддержку Гарантийного фонда региона получили субъекты малого и среднего предпринимательства из Бузулука, Бугуруслана, Медногорска, Новотроицка, Оренбурга, Сорочинска, а также Александровского, Октябрьского, Сакмарского районов.