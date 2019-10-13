Нижний Новгород назван самым перспективным городом России

Нижний Новгород, по версии Forbes Life, сделал за последнее десятилетие такой прорыв, который позволил ему занять первое место в списке наиболее перспективных городов России. В топ-10 рейтинга вошли Петербург, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Красноярск, Тула, Ярославль, Кострома и Иркутск.

В актив приволжской столицы составители рейтинга записали яркие события, которые летом происходили в городе чуть ли не каждую неделю, а в остальные времена года - пореже. А ежегодные фестивали, например, "Горькийfest" (современного кино) или Alfa Future People (музыка и технологии) собирают гостей не только со всей России, но и из-за рубежа.

В этом году концерты ежегодного фестиваля современной классической музыки Opus 52 проходили прямо на лужайках Нижегородского кремля. "Сегодня Нижегородский кремль захвачен искусством. И это прекрасно! Ничего подобного не припомню. Даже на газоне можно полежать и не попасть в полицию", - описал в соцсети свое впечатление от концерта, завершившегося в третьем часу ночи, нижегородец Дмитрий Знаменский.

Отметил Forbes Life и новые места притяжения, открывшиеся в городе за последние годы: в пакгаузах, чудом сохранившихся на Стрелке (место слияния Оки и Волги. - Прим. ред.) со времен Всероссийской выставки 1896 года, в мае этого года с аншлагом прошел одноименный международный фестиваль, на который приехали звезды мировой оперы. Кстати, сохранить пакгаузы (их перед ЧМ-2018 по футболу собирались снести) и вдохнуть в них новую жизнь удалось благодаря неравнодушным нижегородцам. Здесь же прошла и церемония вручения главной премии в сфере современного искусства "Инновация" (впервые вне Москвы). Организаторы выразили желание сделать Нижний Новгород постоянным местом этой церемонии.

На узнаваемость города работает не только общественность, но и бизнес. Составители рейтинга, в частности, отметили Сергея Уханова, основателя кафе "Салют" и "Юла". Предприниматель сформировал вокруг них особое общественное пространство и начал "Процесс" - проект развития квартала с участием местного бизнеса и горожан.

В актив приволжской столицы составители рейтинга записали яркие события, которые происходили в городе чуть ли не каждую неделю

- "Процесс" - общее направление всех мероприятий, которые проходят в сквере возле кафе и в нем самом, - рассказывает Катерина Груздева, управляющая бургерной "Салют" и кафе-бистро "Юла". - Посетители наших заведений знакомятся с творческими людьми - художниками, поэтами, музыкантами.

"Галерея 9Б", незатейливо названная по номеру дома, в котором размещена (ул. Октябрьская, 9Б. - Прим. ред.), находится рядом с кафе и сквером. Здесь бесплатно можно познакомиться с творчеством современных живописцев. Экспозиции здесь меняются примерно раз в четыре месяца.

Сейчас в Нижнем Новгороде проходит своеобразный марафон, посвященный грядущему 800-летию города (2021 год. - Прим. ред.). На полгода один из восьми городских районов становится центром культурной жизни. Свою "вахту" уже отстоял Сормовский район. Там, в локомотивном депо завода "Красное Сормово", показали спектакль "И дольше века длится день" творческого объединения "Таратумб", который также отметили составители рейтинга. Сейчас на нестандартные культурные события приглашает Автозаводский район.

По словам завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова, потенциал Нижнего Новгорода до сих пор не раскрыт. "Несмотря на то, что у города-миллионера богатое историческое прошлое с наличием реальных достопримечательностей на разный вкус и на любого потребителя, тем не менее город "не стреляет", - полагает эксперт.