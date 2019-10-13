Оренбуржье наладит сотрудничество с Петербургским тракторным заводом

В рамках Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень" делегация Оренбуржья подписала соглашение о сотрудничестве с Петербургским тракторным заводом. Это даст возможность земледельцам региона в будущем году покупать сельхозтехнику из северной столицы с дополнительной скидкой в пять процентов.

Как сообщило министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона, подписи под документом поставили и.о. первого вице-губернатора Оренбургской области Сергей Балыкин и директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков.

Соглашение предусматривает, что компания предоставит сельхозпроизводителям Оренбуржья скидку, соответствующую размеру субсидии, предоставляемой производителям сельхозтехники в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ № 1432 от 27 декабря 2012 года.

- Кроме того, предприятие предоставляет дополнительную скидку в размере пяти процентов от стоимости техники на период с 1 января по 31 декабря 2020 года, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что участниками агропромышленной выставки "Золотая осень" в Москве стали 50 регионов России - в том числе и Оренбургская область.