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13.10.2019 20:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Оренбуржье наладит сотрудничество с Петербургским тракторным заводом

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В рамках Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень" делегация Оренбуржья подписала соглашение о сотрудничестве с Петербургским тракторным заводом. Это даст возможность земледельцам региона в будущем году покупать сельхозтехнику из северной столицы с дополнительной скидкой в пять процентов.
Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
Оренбуржье будет сотрудничать с Объединенной зерновой компанией

Как сообщило министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона, подписи под документом поставили и.о. первого вице-губернатора Оренбургской области Сергей Балыкин и директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков.

Соглашение предусматривает, что компания предоставит сельхозпроизводителям Оренбуржья скидку, соответствующую размеру субсидии, предоставляемой производителям сельхозтехники в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ № 1432 от 27 декабря 2012 года.

- Кроме того, предприятие предоставляет дополнительную скидку в размере пяти процентов от стоимости техники на период с 1 января по 31 декабря 2020 года, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что участниками агропромышленной выставки "Золотая осень" в Москве стали 50 регионов России - в том числе и Оренбургская область.

Экономика АПК Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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