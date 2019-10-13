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13.10.2019 23:45
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Доехали до пьедестала

В Нижнем Новгороде завершился первый в истории чемпионат Европы
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(7988)
Накануне в Нижнем Новгороде завершился первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу.

Первый комплект наград разыграли девушки, и золотую медаль турнира получила 15-летняя голландка Кит Олденбьюин. "Серебро" - у представительницы Бельгии. Тройку лидеров замкнула еще одна спортсменка из Нидерландов Руус Зветслут.

Фото: РИА Новости
Глава Федерации скейтбординга России уверен в успехе этого вида спорта

Единственная россиянка, 17-летняя Ксения Маричева, пробившаяся в число восьми участниц финала, завершила восьмой.

У мужчин в дисциплине "стрит" "золото" досталось французу Винсенту Милу, "серебро" - бельгийскому спортсмену Акселю Крюсбергсу, "бронза" - у представителя Финляндии Якко Ойянена. Российский спортсмен Константин Кабанов оказался восьмым.

Комментируя итоги турнира, президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин отметил высочайший уровень результатов:

- Организовать и провести такой турнир было непросто, от подачи заявки до проведения турнира прошло всего четыре месяца. Как говорят у нас в скейтбординге, это был тот трюк, который никто еще не делал. Это историческое событие, большая честь и ответственность. Спортсмены показали высочайшее мастерство, но они запомнят эту поездку не только из-за того, что получили медали или кубки, но и потому, что увидели Россию. У нас получился чемпионат мира в миниатюре.

Уровень организации ЧЕ-2019 глава международной федерации роллер-спорта и скейтбординга Сабатино Араку назвал фантастическим

В свою очередь, президент международной федерации роллер-спорта и скейтбординга Сабатино Араку отметил, что уровень организации ЧЕ-2019 был просто фантастическим:

- Мы протестировали возможности России в организации подобных турниров, и могу сказать, что этот тест был пройден. У турниров по скейтбордингу в России большое будущее. Раньше думали, что турниры высокого уровня возможно проводить только в Америке. Сегодня мы увидели, что здесь все было очень профессионально. Большое спасибо губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, а также хочу отметить федерацию скейтбординга России, потому что организовать такой турнир, как чемпионат Европы, за четыре месяца очень сложно

К слову, скейтпарк, сделанный к чемпионату Европы, будет разобран и затем собран в другом помещении в Нижнем Новгороде.

Спорт Виды спорта Экстремальный спорт Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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