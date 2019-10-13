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13.10.2019 01:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Оренбуржье на поддержку семей с детьми направили 1,3 млрд рублей

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
За девять месяцев 2019-го на выплаты семьям при рождении детей в Оренбуржье было направлено 1,3 миллиарда рублей. До конца текущего года на эти цели будет выделено еще около полумиллиарда рублей.

Как сообщило министерство социального развития области, цель регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", запущенного в рамках нацпроекта "Демография", - увеличение рождаемости в регионе.

Фото: Николай Гагарин
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На сегодня в регионе 6804 семьи пользуются правом на ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Помощь оказывается за счет субвенций из федерального бюджета. Сумма пособия составляет 9259 рублей. С 2020 года она вырастет до 9900 рублей - это размер прожиточного минимума ребенка за второй квартал 2019 года.

Кроме того, в текущем году 210 семей получили единовременную материальную помощь при одновременном рождении двух и более детей. В этом случае на одного ребенка выплачивается 25 000 рублей.

Ежемесячную денежную выплату в размере 5398 рублей в регионе получают 12912 семей, имеющих трех и более детей. Она назначается в случае рождения третьего или последующего ребенка до достижения им возраста трех лет.

Фото: Министерство социального развития Оренбургской области
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Сертификат на региональный материнский капитал в Оренбуржье с начала года получили 2753 многодетных семьи. Распорядились этими средствами 4087 семей - с учетом тех, кто получил сертификат в предыдущие годы.

За девять месяцев семейным парам, страдающим бесплодием, выполнено 1324 цикла экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС.

Всего же объем денежного обеспечения регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в 2019 году составит 1,789 миллиарда рублей.

Справка "РГ"

Для того чтобы оформить меры поддержки, необходимо обращаться в филиалы ГКУ "Центр социальной поддержки населения" по месту жительства. Всю информацию о социальной помощи семьям можно получить по "горячей" линии: 8 (3532) 77-03-03 (звонки принимаются с понедельника по субботу, с 8:30 до 22:00).

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