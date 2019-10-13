В Оренбуржье новые технологии освободят врачей от бумажной волокиты

Освободить врачей от бумажной волокиты в Оренбуржье планируют с помощью внедрения инновационных технологий. В их числе - платформа Voice2Med, которая работает на основе искусственного интеллекта. Система помогает врачам заполнять протоколы обследований голосом и экономит до 25 процентов рабочего времени.

Как сообщило министерство здравоохранения региона, презентация новинки состоялась на днях. В обсуждении участвовали представители ведущих клиник области и владельцы разработки - компания ЦРТ.

- Медицина - сфера, где максимальное внимание специалиста должно быть уделено пациенту. Наша задача - повысить производительность труда и сэкономить время медработника при работе с документооборотом, - подчеркнула и.о. главы регионального минздрава Татьяна Савинова.

Главное преимущество новинки - в том, что она освобождает руки врача. Технология автоматически распознает свободную речь и переводит ее в текст в режиме реального времени. При этом врачу не обязательно произносить фразу из заключения целиком: достаточно короткой команды. Система поймет сказанное и вставит текст из шаблона. Голосом же можно сохранить документ или отправить его на печать.

Пилотное внедрение технологии в медучреждениях области планируется в первом квартале 2020 года.