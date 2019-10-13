В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 10 человек

В Уфе устанавливают причины и обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ, авария произошла около 21 часа по московскому времени 12 октября на пересечении проспекта Октября и улицы 50 лет СССР.

Пассажирский "ПАЗ", следовавший по маршруту 249, проезжал через перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора и столкнулся с автомобилем "Жигули" девятой модели, который поворачивал с проспекта на улицу 50 лет СССР. От удара автобус развернуло, и он врезался в электроопору.

- На место ДТП оперативно направлены силы и средства МЧС России, полиции и медики. Установлено, что в результате ДТП имеются пострадавшие, 8 человек, в том числе 1 ребенок, - уточнили подробности в спасательном ведомстве.

К счастью, никто не погиб. Пострадавших, среди которых водитель автобуса, на месте ДТП осмотрели медики скорой помощи и госпитализировали в больницы №№ 17, 21 и 22. Два пассажира обратились за медицинской помощью в больницу №18 самостоятельно. Затем шестерых, среди которых ребенок, отправили на амбулаторное лечение. Четверо еще остаются в стационарах. Тяжелых травм ни у кого не зафиксировано.

По словам главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, в салоне автобуса находилось не менее 20 человек.