На байкальском международном кинофестивале "Человек и природа" имени Валентина Распутина в Иркутске состоялась творческая встреча со съемочной группой короткометражной игровой ленты режиссера Анастасии Зверьковой "Даю посадку", главную роль в которой сыграл Дмитрий Певцов. Кроме него в фильме снялись петербургский актер Иван Бровин и иркутские - Татьяна Скороходова и Александр Булдаков. Заявка на фильм "Даю посадку" была признана лучшей в номинации "игровое кино" на областном конкурсе дебютантов в 2018 году. Летом съемки ленты шли на Байкале в Большом Голоустном. В октябре началась съемка подводной сцены. До конца года работу над картиной планируют завершить. Об этом рассказала "РГ" режиссер Анастасия Зверькова.

Вы ведь режиссер документального кино, а теперь решили взяться за игровое...

Анастасия Зверькова: Да, и я привыкла, что моя роль на площадке - объяснять задачу оператору шепотом, вести себя максимально тихо, чтобы герои забыли о камере, были естественны. Руководить на съемках моего первого игрового фильма группой из тридцати человек, озвучивая команды в рупор, - оказалось непросто. В центре фильма - судьба смотрителя заброшенного аэродрома Алексея (Дмитрий Певцов). Год назад Алексей похоронил жену и потерял смысл жизни. Но он все же придет к пониманию: нужно жить, несмотря ни на что.

Откуда взялся этот сценарий?

Анастасия Зверькова: Каждое лето мы с родителями ездили отдыхать на остров Ольхон, и в поселке Харанцы я видела, как бывший летчик Владимир Иннокентьевич Прокопьев ухаживал за неработавшим на тот момент аэродромом: убирал с поля камни, фиксировал метеоданные в специальный журнал. Я решила снять документальный фильм, но в 2018-м Владимир Иннокентьевич ушел из жизни. И мне ничего не оставалось делать, как написать игровой сценарий. Правда, пришлось отказаться от съемок в Харанцах, где полным ходом началась модернизация: установили новую метеостанцию, обнесли территорию забором, отремонтировали крышу, спилили ветки старого тополя. Конечно, очень хорошо, что аэродром ожил, но для съемок он уже не подходил. Обветшалый уют, который был нужен для фильма, исчез. Стали искать дом, одиноко стоящий на берегу Байкала. И нашли - в трех часах езды от Иркутска в поселке Большое Голоустное. Там раньше тоже был аэродром малой авиации.

Дмитрий Певцов уверял, что в последнее время ему стало неинтересно сниматься в кино. Как вам удалось привлечь его в картину?

Анастасия Зверькова: Есть, видимо, в этой теме что-то очень близкое Дмитрию. Несколько лет назад он тяжело пережил уход из жизни своего старшего сына...

В центре фильма - судьба смотрителя заброшенного аэродрома, роль которого и сыграл Дмитрий Певцов

Трудно на съемочной площадке со звездой?

Анастасия Зверькова: Конечно, у нас разные "весовые категории", но было очень интересно. Я предлагала мизансцену, Дмитрий вносил свои предложения, когда чувствовал, что можно сделать лучше. Для меня это практикум с большим артистом.

Сценарий писали именно на Певцова?

Анастасия Зверькова: Нет. У меня подразумевался несколько более сентиментальный герой. Но когда приехал холерик, пришлось кое-что уточнить, поменять в сценарии.

К документальному кино вернуться собираетесь?

Анастасия Зверькова: Главное - тема, а каким образом она будет реализована, в документальном или игровом кино - это уже второй вопрос. В ближайших планах документальный фильм "Седьмой континент" об освоении Луны. Работу начнем в следующем году вместе с коллегами из московской киностудии "Соль".

Прямая речь

Мария Степанова, художник-постановщик фильма "Даю посадку":

- В 2016 году я работала в Республике Коми. Именно там произошла знаменитая экстренная посадка самолета ТУ-154, когда был спасен 81 человек. Благодаря человеку, который на протяжении 12 лет поддерживал закрытую взлетную полосу в рабочем состоянии. Эта история о Сергее Сотникове вошла в фильм "Ёлки".

Во время съемок мы положили Дмитрию Певцову фотографию Сотникова на стол под стекло - для вдохновения. Расписание внутренних рейсов по Иркутской области и в ближайшие сибирские регионы раньше было по-настоящему большим. Теперь все изменилось. Летать дорого, разрушились межрегиональные связи, позакрывались аэродромы для малой авиации. Все, с кем мы общались, говорят, что фильм нужно посвятить людям, которые продолжают ухаживать за заброшенными аэродромами, надеясь, что когда-то они опять смогут дать посадку.