В Кузбассе погиб байкер, сопровождающий губернатора в поездке

Кемеровский байкер Дмитрий Иванцов, известный также под прозвищем Карбид, в субботу вечером погиб в ДТП. Об этом стало известно сегодня со слов одноклубника байкера Игоря Шемчука.

Как сообщает "Интерфакс", трагедия произошла при возвращении из Тисульского района Алтайского края, куда Дмитрий Иванцов с другими кемеровскими байкерами ездил сопровождать губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, почтившего память космонавта Алексея Леонова в его родном селе Листвянка.

Колонна мотоциклистов следовала за губернаторским кортежем, Иванцов, не справившись с управлением, съехал с трассы и упал. Скорая помощь констатировала смерть мужчины от полученных травм. Друзья байкера утверждают, что он был опытным водителем и вел здоровый образ жизни.