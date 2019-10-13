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13.10.2019 11:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе погиб байкер, сопровождающий губернатора в поездке

Текст: Юрий Прокопьев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кемеровский байкер Дмитрий Иванцов, известный также под прозвищем Карбид, в субботу вечером погиб в ДТП. Об этом стало известно сегодня со слов одноклубника байкера Игоря Шемчука.

В Свердловской области разбился парашютист

Как сообщает "Интерфакс", трагедия произошла при возвращении из Тисульского района Алтайского края, куда Дмитрий Иванцов с другими кемеровскими байкерами ездил сопровождать губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, почтившего память космонавта Алексея Леонова в его родном селе Листвянка.

Колонна мотоциклистов следовала за губернаторским кортежем, Иванцов, не справившись с управлением, съехал с трассы и упал. Скорая помощь констатировала смерть мужчины от полученных травм. Друзья байкера утверждают, что он был опытным водителем и вел здоровый образ жизни.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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