Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.

Как сообщили "РГ" в СУ Следственного комитета РФ по Томской области, с 2004 по 2017 годы в Стрежевом было совершено несколько изнасилований. Было установлено, что преступление совершил один и тот же человек, в связи с чем уголовные дела были объединены в общее производство. В ходе расследования криминалисты СК России более 20 раз выезжали в Стрежевой.

Специалистам удалось добыть из имеющихся вещдоков ДНК-профиль, позволивший установить личность подозреваемого. Им оказался 60-летний житель Стрежевого. Мужчину опознала одна из потерпевших.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьи 131 УК РФ (изнасилование) и статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Следствие ходатайствует о мере пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается: проводится допрос свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз.