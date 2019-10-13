Четыре фильма фестиваля "Кунаки" были отмечены дипломами "РГ"

Фильм Валерия и Евгения Соломиных "Отец и сыновья из Кротово", рассказывающий о жизни одинокого крестьянина в заброшенной сибирской деревне, получил Гран-при завершившегося в Нальчике XIII Северокавказского открытого фестиваля кино и телевидения "Кунаки".

Для участия в нем было подано более 360 заявок из Сербии, Казахстана, Киргизии, Эстонии, Абхазии и многих российских регионов. Конкурсная комиссия отобрала 56 из них, после чего авторов этих фильмов пригласили в столицу КБР. В течение недели они любовались красотами Эльбруса, Голубых озер и Чегемских водопадов, смотрели кино, общались со зрителями и друг с другом, а расставаясь, стали называть себя кунаками. Их объединил давший название фестивалю обычай, означающий гостеприимство и дружбу между людьми разной национальности и веры.

Куначество на Кавказе во все времена было больше чем дружба. Горцы, готовые отдать жизнь за своего кунака, удивляли и путешественников, и русских писателей, бывавших в здешних местах. Теперь они удивили кинодокументалистов, а герои их фильмов покорили горцев.

- Главное в документальном кино это выбор героя, - убежден член жюри фестиваля, профессор Краснодарского института культуры и искусств Григорий Гиберт. - На "Кунаках" было много точных попаданий - от столетнего жителя чувашской глубинки до ставшего фермером интернет-блогера из Хабаровского края. Причем это не поверхностный взгляд: через судьбы своих героев авторы стремятся рассказать об истории страны.

На экране далекое прошлое перекликается с настоящим. Рассказывая о великом татарском мыслителе и богослове Марджани, режиссер Савлават Юзеев пытается выяснить, насколько сегодня актуален философ и ученый. А автор фильма "Сны о России" Павел Фатахутдинов задается вопросом, имеет ли какое-нибудь отношение к жизни села Новикова родовая усыпальница некогда знаменитых Новиковых-Киреевых. И выясняется, что все, чем жили далекие предки, актуально сейчас, причем не только для жителей маленького села.

Об этом говорили участники творческого форума во время дискуссий, проходивших в кинотеатрах и университетских аудиториях. Писатель и общественный деятель из Абхазии Геннадий Аламия назвал фестиваль "жизненно необходимым действом". По его словам, "не зная о болях, о радостях других людей дальше нельзя двигаться".

- Мы привыкли к личностям известным, популярным, а здесь вдруг неведомые герои, - сказал он. - Я лично был потрясен, посмотрев фильм "Вядо" белорусского режиссера Галины Адамович. Это пронзительный рассказ о человеке, который открыл в маленькой деревне музей полесского быта и построил часовню в память о жертвах фашизма - жителях сожженных деревень.

Большинство представленных в Нальчике картин было посвящено малоизвестным событиям, фактам и героям. Для "Кунаков" это уже становится тенденцией.

- Мы стараемся каждый год привлекать новых участников, принимаем заявки из регионов, от небольших телекомпаний, у которых всегда есть, что представить и что показать,- поясняет директор фестиваля Ильяс Богатырев. - Нас всегда интересовала жизнь глубинки, причем не только российской. Поэтому хотим расширить круг наших участников.

Северокавказский фестиваль активно развивает творческие связи с зарубежными партнерами. Так в Нальчике было подписано соглашение о сотрудничестве с Международным фестивалем кино тюркских стран и регионов. Как пояснила президент фестиваля Элана Кусова, ранее договорились о сотрудничестве с международным фестивалем мусульманского кино Татарстана, с казахским международным фестивалем Айманова и с фестивалем фотографов и видеографов Северного Кавказа "Два крыла".

- Сегодня у нас уже четвертое соглашение, с турецким фестивалем, - сказала Кусова на церемонии и его подписания. - Это поможет нам расширить горизонт и обмениваться культурными мероприятиями уже на международной площадке.

По словам гендиректора Международного фестиваля кино тюркских стран и регионов, председателя Союза газетных журналистов Турции Мендереса Демира, их форум объединяет 9 стран и 9 регионов мира. "Для нас честь работать вместе с северокавказским фестивалем, сотрудничать с ними. Этот 13-летний опыт, которым они обладают, весьма ценен и глубок, и мы непременно им воспользуемся". Демир заявил, что представленные на "Кунаках" картины будут показаны на экранах Турции. А организаторы фестиваля сообщили о намерении провести тур лучших фильмов-участников за все 13 фестивальных лет по разным странам.

Состоявшийся в Нальчике творческий форум был посвящен памяти первого президента "Кунаков", культуролога, журналиста Сулиеты Кусовой-Чухо, ушедшей из жизни прошлой осенью в Махачкале, где проходил предыдущий фестиваль. Обладателем специального приза ее имени "За гражданскую позицию и общественно-значимую деятельность" стал режиссер из Кыргыстана Ибадыла Аджибаев, снявший фильм о единственном учителе в высокогорном селе Кен-Суу. Ради 12 учеников здешней крошечной школы Токтожум Стаханов оставил налаженный городской быт и престижную работу в университете.

- Точно также в свое время поступила Сулиета, уехав после окончания Майкопского пединститута в Табасаранский район Дагестана, - сказала Элана Кусова на церемонии вручения приза имени своей мамы. - Ученики школы из затерянного в горах села Хучни не говорили по-русски, но благодаря своей учительнице полюбили и русский язык, и русскую литературу. Уверена, ваш фильм очень бы понравился маме.

"Российская газета" традиционно отметила своими дипломами участников фестиваля. В этом году их обладателями стал режиссер фильма "После Беслана" Тамерлан Васильев, Ника-Магомед Асилалов из Махачкалы, снявший фильм "Мой аул" - о кубачинских мастерах, Марина Карягина из Чебоксар ( "О чем молчат куклы деда Тероша") и режиссер фильма "Наше наследие" Марина Османова из Нальчика. Ряд дипломов были вручены от имени оргкомитета фестиваля, министерств и ведомств Кабардино-Балкарии. А победители в пяти номинациях помимо дипломов получили денежные призы. В этом году фестиваль проводился при поддержке фонда президентских грантов, Союз журналистов России, Союз кинематографистов РФ, Минкультуры КБР, Российский конгресс народов Кавказа и предпринимателей Северного Кавказа. Все его участники сказали, что мечтают снова встретиться на "Кунаках".

Официально

Гран-при фестиваля - "Отец и сыновья из Кротово" режиссеры Валерий и Евгений Соломины (Россия)

Лучший фильм в номинации "Вера и надежда" - "Искусственное дыхание" режиссер Галина Леонтьева (Россия)

Лучший фильм в номинации "Культура и искусство" - "Империя балета" режиссер Дмитрий Семибратов (Россия)

Лучший фильм в номинации "Семья и общество" - "Далеко" режиссер Айназ Турдуматова (Кыргызстан)

Лучший фильм в номинации "Былое и грядущее" - "Наследие предков" режиссер Берик Жаханов (Казахстан) и "Сны о России" режиссер Павел Фаттахудинов (Россия)

Лучший фильм в номинации "Телевизионные фильмы и программы" - "Хождение по мукам" режиссеры Владимир Василенко и Альбрет Самойлов (Россия)

Приз имени Сулиеты Кусовой-Чухо - "Учитель" режиссер Ибадылла Аджибаев (Кыргызстан)