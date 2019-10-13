В Санкт-Петербурге из Невы выловили енотовидную собаку.
Представители приюта-реабилитационного центра "Дорога домой" сообщили, что животное чуть не утонуло в Неве под Володарским мостом. Неравнодушные люди, увидевшие барахтавшегося в воде зверя, пришли ему на помощь и помогли выбраться на набережную.
"В результате спасательной операции никто не пострадал", - уточняют в приюте. Енотовидная собака была жива, но совершенно обессилена и, вероятно, переохлаждена.
Петербуржцы, спасшие зверя, укрыли его розовым джемпером, чтобы согреть, а затем позвонили зоозащитникам и попросили забрать енотовидную собаку на реабилитацию. Но сотрудников "Дороги домой" опередили коллеги. Енотовидную собаку приютили в карантинном центре помощи диким животным "Велес".
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Вот такая гражданка в полосатом купальнике была сегодня выловлена сочувствующими гражданами под Володарским мостом. В результате спасательной операции, к счастью. никто не пострадал. Животное совсем выбилось из сил. Нам позвонили с просьбой забрать пострадавшего енота. Оказалась енотовидная собака. Пока мы выясняли где зверь, её забрали какие то девушки. Девушки, отзовитесь. Хочется знать, что с плавчихой всё в порядке. 8-921-371-64-19 Наталия Владимировна