В Санкт-Петербурге из Невы выловили енотовидную собаку.

Представители приюта-реабилитационного центра "Дорога домой" сообщили, что животное чуть не утонуло в Неве под Володарским мостом. Неравнодушные люди, увидевшие барахтавшегося в воде зверя, пришли ему на помощь и помогли выбраться на набережную.

"В результате спасательной операции никто не пострадал", - уточняют в приюте. Енотовидная собака была жива, но совершенно обессилена и, вероятно, переохлаждена.

Петербуржцы, спасшие зверя, укрыли его розовым джемпером, чтобы согреть, а затем позвонили зоозащитникам и попросили забрать енотовидную собаку на реабилитацию. Но сотрудников "Дороги домой" опередили коллеги. Енотовидную собаку приютили в карантинном центре помощи диким животным "Велес".