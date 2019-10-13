Картину Витторе Карпаччо привезли в Эрмитаж из Венеции

В Эрмитаже в рамках цикла "Шедевры музеев мира" открылась выставка одной картины. На этот раз публике представили живописное произведение Витторе Карпаччо "Две венецианские дамы".

Это одно из самых знаменитых произведений в Фонде Городских музеев Венеции (музее Коррера), где оно находится с момента его основания.

Выставка тем удивительнее, что живописных работ Витторе Карпаччо в российских музеях нет вообще, их и во всем мире немного: ведь Карпаччо почти всю свою жизнь провел в Венеции. И был там необыкновенно знаменит: он расписывал интерьеры лучших венецианских дворцов и храмов, в частности - Дворец Дожей.

Итальянский живописец зрелого кватроченто, он творил в период "золотого века" Венеции. А "Две венецианские дамы", созданные зрелым уже мастером в 1496-1498 годах, - это вообще уникальная вещь. И по замыслу, и по содержанию произведения: ведь бытовая живопись тогда только зарождалась. И по истории, почти детективной, которая сопровождала эту картину несколько столетий.

Самую трудную загадку для исследователей представлял сюжет картины и статус изображенных на ней женщин. Кто эти две блондинки - одна совсем молодая, другая постарше, что скучают на балконе? Ясно, что принадлежат к одному семейству (уж очень, почти шаржированно, похожи). Но то ли это сосватанные матроны, то ли куртизанки, ожидающие своих покровителей? Имя "Прели" и герб, изображенный на картине, казалось бы, должны были пролить свет на происхождение знатных (видно по костюмам!) особ. Но фамилия Прели пресеклась еще в XII веке, так что заказчиком такого двойного портрета никто из этого семейства быть не мог. Картина написана на дереве, как и вся тогдашняя живопись, но ее "отрезанные" края наталкивали на мысль, что это - лишь фрагмент работы. Где же остальное?

В XX веке картина снова оказалась в центре дискуссий. Ключом к расшифровке сюжета стала ничем на первый взгляд не примечательная дощечка, случайно купленная в Риме молодым архитектором Андреа Бузири Вичи. Она и оказалась недостающей верхней частью "Двух венецианских дам", и позволила экспертам предложить логически стройное толкование сюжета.

На отпиленной верхней части - сцена охоты на водную дичь, мужчины в лодках с луками наперевес, подстрелянные утки, косой птичий клин, уходящий вдаль... И продолжение деталей первого полотна (цветок лилии в вазе, миртовое деревце), и химический, а также дендрологический анализ обеих досок убедительно свидетельствуют: перед нами - единая картина. Только скучающие дамы на ней - не зрительницы, наблюдающие с балкона за забавами своих избранников. Эту сцену охоты они видят лишь мысленно, в мечтах, в ожидании своих любимых. Таким образом, считают исследователи, Карпаччо явил нам редкий по тем временам сюжет - аллегорию добродетельного брака.

К слову, вторая часть этой картины, та самая чудом обнаруженная "дощечка", сейчас гостит в США, а на выставке в Эрмитаже зрителям показывают ее копию. Зато выставка дополнена настоящим раритетом - рисунком Карпаччо "Дама и паж" из собрания Эрмитажа.

- Каждый музей может только мечтать представить зрителям такого Карпаччо, - говорит куратор выставки Ирина Артемьева. - Музей Коррера не так легко - даже на время! - расстается с подобными сокровищами. И потому, что работе уже больше 500 лет. И потому, что дерево - материал, весьма чувствительный к любым переменам.

Рассматривая картину, можно много понять о жизни в Венеции 500-летней давности: костюмы, досуги, образ жизни. Но главное - то удивительно точно схваченное выражение досадливого ожидания мужчин, которое не покидает женское пространство жизни во все времена.

Кстати, популярное блюдо и великий художник - не однофамильцы, а можно сказать, родственники. Владелец ресторана назвал в честь великого живописца мясную закуску, потому что, по его мнению, игра красных и белых тонов на полотнах Карпаччо столь же аппетитна.