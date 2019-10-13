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13.10.2019 10:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб человек

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Один из автомобилей сильно покорежило. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Один из автомобилей сильно покорежило. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Один из автомобилей сильно покорежило. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

На 103-м километре трассы "Таврида" неподалеку от Феодосии в результате столкновения трех автомобилей Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и Mercedes-Benz GLE погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республики Крым.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
В Крыму в ДТП на трассе "Таврида" погибли два человека

По данным ведомства, авария произошла вечером в субботу. К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена Феодосийского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", сотрудники ГУ МЧС России по республике, а также скорой медицинской помощи и ГИБДД.

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе женщина, получившая не совместимые с жизнью травмы. Все пострадавшие были переданы медикам, которые доставили двух человек в Старокрымскую районную больницу, остальных двух - в Кировскую центральную райбольницу.

Происшествия ЧП ДТП Правительство МЧС Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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