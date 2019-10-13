В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб человек

На 103-м километре трассы "Таврида" неподалеку от Феодосии в результате столкновения трех автомобилей Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и Mercedes-Benz GLE погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республики Крым.

По данным ведомства, авария произошла вечером в субботу. К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена Феодосийского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", сотрудники ГУ МЧС России по республике, а также скорой медицинской помощи и ГИБДД.

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе женщина, получившая не совместимые с жизнью травмы. Все пострадавшие были переданы медикам, которые доставили двух человек в Старокрымскую районную больницу, остальных двух - в Кировскую центральную райбольницу.