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13.10.2019 21:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Где собору быть

Сегодня жители Екатеринбурга выбирали площадку под храм
Текст: Наталия Швабауэр ("Российская газета", Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(7988)
Ровно в восемь утра в воскресенье открылся 51 пункт опроса в городе. Несмотря на выходной и моросящий дождь, уже через два часа порог явки был превышен.

После проверки паспорта горожане получали листы, где надо было поставить галочку напротив одного из двух вариантов: строить храм на месте бывшего приборостроительного завода на улице Горького, 17, или на правом берегу реки Исети за Макаровским мостом.

Греческую церковь может ждать раскол

По словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, на участках для голосования работали системы безопасности, реализован комплекс антитеррористических мероприятий, обеспечены санитарный, питьевой режим, дежурили "скорые". Создана программа, позволяющая на опросном пункте отслеживать, чтобы люди не смогли проголосовать во второй раз.

- Такой опрос для города очень важен, - считает жительница города Татьяна Мелких. - Сегодня я здесь, потому что люблю Екатеринбург и хочу быть причастной к его истории.

Первые результаты будут известны к обеду понедельника, но уже сейчас можно сказать, что в Екатеринбурге впервые в истории современной России опробован новый, прозрачный механизм оценки общественного мнения. Традиционные общественные слушания оказались менее эффективными - за последние десять лет по поводу строительства собора Святой Екатерины они проводились трижды, но так и не привели к согласию. Теперь же есть реальная надежда, что общество консолидируется.

Фото: Православие.ру
Додик: Возведение русско-сербского храма в Баня-Луке движется интенсивно

Более того, опрос выводит на новый уровень сам институт местного самоуправления в стране. После бурных дебатов о недостатке рекреационных зон в городе мэрии пришлось серьезно скорректировать градостроительную политику. В частности, в Екатеринбурге появилась "тепловая карта", по которой можно отследить, в каких районах наблюдается дисбаланс между вводом нового жилья и школ, где не хватает парков и скверов, где чаще всего возникает транспортный коллапс - именно по ней чиновники и застройщики теперь должны планировать развитие микрорайонов.Кроме того, власти приняли решение придать статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) всем зонам отдыха, паркам и скверам Екатеринбурга, чтобы исключить там в будущем точечное строительство. Уже готовы документы по 19 площадкам, к 2030 году их количество планируется увеличить до 37.

- Участие жителей в решении вопросов формирования комфортной городской среды должно стать нормой. - считает полпред президента в УрФО Николай Цуканов. И добавил, что опыт Екатеринбурга может быть использован и в других регионах.

Общество Религия Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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