Республика Сербская ждет туристов из России

"Путешествуйте там, где вас любят - в Республике Сербской", - с таким призывом к россиянам обратился всемирно известный режиссер Эмир Кустурица. Позицию великого балканского деятеля искусств поддержал и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, посетивший в составе делегации представителей СМИ из РФ Боснию и Герцеговину (БиГ).

"Босния и Герцеговина, как и ее составная часть - Республика Сербская, - это пока "Terra Incognita" ( в переводе с латыни - "Неизвестная земля" - прим. "РГ") для российских туристов, - констатировал в интервью "Российской газете" Владимир Соловьев, проработавший более 10 лет корреспондентом на Балканах. - Согласно результатам социологического исследования, всего от 5 до 10 процентов наших сограждан знают о существовании такой страны, что, конечно, является поводом для посещения этой неизведанной территории, где очень красивая гористая местность, где когда-то прошла невероятно жестокая война. Стоит увидеть эти города, горы, озера, попробовать местную кухню, невероятно вкусную и очень недорогую".

По мнению главы СЖР, Республика Сербская предоставляет огромные возможности для российских туристов и особенно горнолыжников.

"На олимпийской горе Яхорина построены удивительно красивые новые корпуса гостиниц, подъемники. Здесь все очень доступно и недорого, а самое главное здесь дружественный нам народ - сербы, которые всегда очень хорошо относились к русским, - поделился своими впечатлениями Владимир Соловьев. - Резюмируя, готов сказать, что у этой страны огромные перспективы для того, чтобы российские туристы приезжали сюда и знакомились с ее красотами".

Напомним, что в 28 километрах от Сараево (столица БиГ именуется не иначе как "балканский Иерусалим", где встречаются ислам и христианство, Восток и Запад), в Республике Сербской расположен горнолыжный и летний туристический курорт международного класса - Яхорина (в 1984 году здесь проходили XIV Зимние Олимпийские игры). В интервью "Российской газете" директор Олимпийского центра (ОЦ) "Яхорина" Деян Левнаич выразил заинтересованность в привлечении путешественников из России в Республику Сербскую и, в частности, на Яхорину, назвав главной конкурентной особенностью этих мест - любовь к России и качество обслуживания.

"Мы постоянно инвестируем в развитие новых современных проектов на Яхорине, - рассказал он. - В этом году у нас проводились этапы XIV Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля (ЕЮОФ-2019). Мы получили высшую оценку от Международного олимпийского комитета". Деян Левнаич пригласил российских туроператоров стать его гостями на Яхорине, ознакомиться с потенциалом данных мест, что, безусловно, содействовало бы развитию и укреплению наших двусторонних связей. Кроме того, он обозначил возможности организации и проведения здесь спортивных сборов и лагерей для атлетов из РФ. "У нас огромный потенциал сотрудничества, - полагает серб. - Мы действительно видим Россию как братское государство, сотрудничество с которым постоянно стремимся расширять".

Между тем в Республике Сербской в окрестностях города Добой в селе Ритешич с 2009 года создаются Монастырский комплекс Святой Матроны Московской и русское этносело, а в Баня-Луке с 2018 года начато возведение русско-сербского храма в честь святых царственных страстотерпцев.

Посол РФ в БиГ Петр Иванцов обращает внимание на то, что "Россию и Балканы разделяют тысячи километров, Карпатские горы, воды древнего Дуная, и все же, невидимый, но прочный мост дружбы веками соединял наши народы".

"У Боснии и Герцеговины и Балкан в целом есть огромный потенциал для дальнейшего развития религиозного туризма, и я уверен, что большее информирование о различных религиозных местах позволит вывести его на более высокий уровень, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Как представитель многоконфессиональной страны могу утверждать, что развитие религиозного туризма разрушает мифы. Оказываясь в святом месте, будь то церковь, мечеть, синагога или буддистский храм, паломник или просто турист, который интересуется религией, открывает для себя новый мир, интересные идеи, знакомится с традициями других народов, что, несомненно, способствует росту уважения и взаимопонимания между людьми разных вероисповеданий и различными народами".