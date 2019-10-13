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13.10.2019 11:45
Рубрика: В мире

Рига чтит память освободителей от гитлеровского фашизма

Текст: Юрий Сизов

С реконструкции исторической операции, благодаря которой 13 октября стремительно форсировав Киш-озеро в северо-восточной части латвийской столицы войска Красной армии принесли 75 лет назад жителям Риги долгожданное освобождение от гитлеровского порабощения, начались в воскресенье торжественные мероприятия в Риге, сообщили "РГ" в Русском союзе Латвии.

Историческая память, как известно, бессмертна. В те осенние дни 1944 года десантники 2-го Прибалтийского фронта почти без потерь пересекли озеро и, овладев плацдармом, дали возможность переправить на западный берег несколько тысяч солдат и техники, парализовав волю немецкого командования, по плану которого только в столице Латвии было заминировано более 600 исторических объектов, включая знаменитый Домский собор. А уже вечером залпами из 324 орудий Москва салютовала войскам 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов.

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Более 1,3 миллиона бойцов Красной армии, согласно историческим документам, приняли участие в сражениях на прибалтийском направлении, в ходе которых было разгромлено 29 вражеских дивизий. Сто пятьдесят тысяч героев, ценой собственной жизни приближая Победу, навсегда осталось лежать в латвийской земле.

И сегодня торжественное возложение венков и цветов к обелиску Освободителям прошло с утра при стечении интернационального города. В церемонии приняли участие представители посольства РФ, ветеранских организаций, депутаты парламента, сообщают местные источники.

"Понятно, что это и гордость, и печаль, и скорбь, и уверенность в том, что повторения этим ужасам не будет, - сказал в беседе с ТАСС посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов. - Ну а самое главное, что люди помнят Победу, они гордятся. Мы отмечали, отмечаем и будем отмечать свою Победу".

Российское военное ведомство накануне юбилейной даты запустило на сайте спецпроект "Огни свободной Риги", где представлены рассекреченные документы, связанные с освобождением латвийской столицы от нацистов. Здесь можно ознакомиться с планом наступательной операции, донесениями о боевых действиях, свидетельствами о зверствах немецких оккупантов.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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"Для нас празднование дня освобождения Риги в этом году имеет особое значение", - отметила в беседе с "РГ" евродепутат от Латвии Татьяна Жданок. Она выразила возмущение недавними попытками министра обороны Артиса Пабрикса де-факто публично героизировать нацистских преступников из добровольческого легиона SS, которые зверствовали не только на территории Латвии, но и в Новгородской, Псковской, Ленинградской областях.

Празднование 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, по ее словам, "будет достойным отпором тем, кто потерял всякую совесть, демонстрируя забывчивость в отношении зверств нацистских оккупантов. Подвиг советских солдат, освободивших Ригу от нацистов, никому не удастся умалить". 

А небо над Поклонной горой в российской столице воскресным вечером озарится праздничным салютом. Правда, накануне на сайте МИД Латвии появилось сообщение, в котором правительственное ведомство выступило против чествования этой даты, которое дипломаты назвали "недружественным шагом" и неприемлемым для себя.

Руководство России уже неоднократно отмечало нелепость подобных заявлений, звучащих от местного истеблишмента об "оккупации", так как эти государства вошли в состав СССР на договорной основе, напомнила на днях представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что Латвия, в частности, потеряла экономический, военный и гуманитарный суверенитет, разместив у себя военные силы альянса, на содержание которых тратит два процента ВВП.

"Учитывая, что в НАТО Рига не решает ровным счетом ничего, это можно назвать платой за оккупацию", - полагает Захарова.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Проявлением "вакханалии беспамятства", устраиваемой странами Балтии и рядом государств Восточной Европы и Запада, назвал демарш латвийского МИД и научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, добавив, что именно латвийские националисты повинны в совершении массовых убийств мирных жителей и военнопленных в годы войны.

Резко одернул интерпретаторов истории и член Совета Федерации Алексей Пушков, подчеркнув, что Латвию освобождали советские войска, а не латышский легион Waffen SS. Поэтому, по его словам, Рига не имеет никакого права указывать Москве, как ей отмечать свои победы.

"Это наше дело. Они у себя могут объявить это хоть днем траура по ушедшему третьему рейху. И мы будем праздновать наши победы так, как считаем нужным", - написал сенатор в социальной сети. 

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