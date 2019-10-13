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13.10.2019 16:25
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор рассказал, какие продукты могут стать ядовитыми

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При определенных условиях хранения и употребления многие традиционные продукты могут оказаться ядовитыми. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Например, легко можно отравиться красной фасолью, если употреблять ее без термической обработки. Картофель, баклажаны, томаты тоже могут стать ядовитыми. Если их неправильно хранить, то в них начинает образовываться соланин - опасный и ядовитый растительный токсин. Тяжелое отравление вызывает амигдалин - вещество, которое может образовываться в ядрах косточек абрикосов.

Фото: artursfoto / istock
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Ядовитыми становятся некоторые виды рыб (окунь, щука) в период нереста. В этот период их икра приобретает ядовитые свойства. Также еcли съесть моллюсков и членистоногих в период повышенной токсигенности водорослей, являющихся их пищей, то можно получить сильное расстройство пищеварительной системы. Термическая обработка моллюсков, к сожалению, не уничтожает токсины. Даже мед может стать ядовитым вследствие сбора пчелами пыльцы ядовитых растений.

Как напоминают в Роспотребнадзоре, клинические проявления отравлений растительными продуктами схожи с бактериальными и другими отравлениями. Возникают тошнота, рвота, диарея, потеря сознания, судороги, слабость. А если человек употреблял в пищу моллюсков, содержащих токсины, клиническая картина варьируется в зависимости от вида токсина.

Для того, чтобы избежать отравлений, эксперты советуют употреблять красную фасоль только после 5-часового вымачивания и отваривания, не использовать в пищу позеленевший картофель и свежие зеленые томаты (исключение - засоленные). Перед употреблением очищать баклажаны, не лакомиться медом диких пчел, очищать рыбу от икры, выловленную в период нереста (икру в пищу не употреблять), сократить употребление моллюсков.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор
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