Россия полностью перешла на цифровое ­вещание 20 федеральных телеканалов

В понедельник, 14 октября, еще 21 регион страны перейдет на цифровое ТВ. Это последний этап масштабного проекта по переходу на современное, более качественное вещание в России. Он касается почти 39 миллионов человек, сообщил "Российской газете" заместитель главы минкомсвязи Алексей Волин.

Алексей Волин: Вне зоны цифрового эфирного охвата по всей стране осталось меньше 10 тысяч человек. Фото: Александр Корольков/РГ

С 2018 года 20 федеральных телеканалов в современном цифровом формате и со стереозвуком доступны всей стране. В этом году проходит сворачивание старого формата. Последняя, четвертая волна перехода на "цифру" затрагивает Астраханскую, Белгородскую, Волгоградскую, Вологодскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Мурманскую, Оренбургскую, Псковскую, Саратовскую, Челябинскую области, а также Забайкальский край, Санкт-Петербург, республики Крым и Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетию, Карелию и город Севастополь.

В понедельник там прекращается аналоговое вещание Первого канала, "России 1", "Матч ТВ", НТВ, Пятого канала, "России К", "России 24", телеканала "Карусель", ОТР, "ТВ Центра" (первый мультиплекс), а также "Рен ТВ", телеканалов "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ" (второй мультиплекс).

Уровень готовности регионов - участников финального этапа перехода в минкомсвязи оценивают как очень высокий. Там продано 300 тысяч телевизоров и 560 тысяч приставок для приема цифрового сигнала. "Мы оценивали потребность в приставках на уровне 500-800 тысяч комплектов. Объем уже проданного оборудования говорит о том, что люди активно переключаются на "цифру", - отметил Алексей Волин.

По его словам, каждая шестая-седьмая приставка продается через "Почту России". "Доступность бюджетного оборудования в почтовых отделениях очень важна для жителей сельской местности, поскольку крупных торговых сетей там нет", - сказал замглавы минкомсвязи.

У региональных телеканалов, которые продолжат вещать в "аналоге", будет пять часов цифрового вещания на ОТР

Кстати, 14 октября почта во многих сельских населенных пунктах будет работать. "Обычно понедельник - выходной день, но было принято решение изменить график, чтобы граждане, которые еще не приобрели цифровое оборудование, могли это сделать", - пояснил замминистра.

Во всех регионах четвертой волны действуют штабы по переходу на "цифру", возглавляемые вице-губернаторами. В помощь гражданам работают 20 тысяч волонтеров. Некоторые регионы, например Карелия, в минувшие выходные проводили "цифровые субботники", чтобы обеспечить помощью волонтеров всех, кто подал заявки.

На федеральной и региональных "горячих линиях" трудятся 1,5 тысячи операторов. "На федеральной линии число звонков в последнюю неделю увеличилось на 30 процентов. В среднем поступало 7 тысяч обращений в сутки. И даже несмотря на такой ажиотаж, среднее время ожидания ответа не превышало 9 секунд", - рассказал Алексей Волин.

На помощь льготным категориям граждан заложено 926 миллионов рублей.

Из этих денег пока израсходована очень небольшая доля. "Часть денег точно еще будет потрачена, поскольку программы помощи льготникам в рамках перехода на цифровое ТВ будут продолжаться до конца 2019-го, а в некоторых регионах перейдут и на 2020 год", - уточнил замглавы минкомсвязи.

Что касается ветеранов, то, по словам Волина, сейчас в стране нет ни одного человека из этой категории, не обеспеченного возможностью принимать цифровой сигнал.

Вне зоны цифрового эфирного охвата в регионах четвертого этапа находились 236 тысяч семей. Сейчас осталось менее 10 тысяч. В процессе подготовки была найдена техническая возможность обеспечить граждан либо цифровым эфирным сигналом, либо спутниковыми комплектами оборудования, сообщил Алексей Волин. "В целом, если на старте проекта вне зоны эфира в России находились 800 тысяч семей, то сейчас уже меньше 20 тысяч, и эта цифра будет уменьшаться", - подчеркнул он.

Если нет денег на цифровую приставку, чтобы смотреть качественное ТВ, региональные власти помогут ее купить. Фото: РИА Новости

После отключения аналоговых передатчиков у тех граждан, кто не подготовился к приему цифрового сигнала, по телевизору в течение недели будет транслироваться информация о том, что аналоговая трансляция отключена. Региональные каналы продолжат вещать в аналоговом формате, но у них будет пять часов цифрового вещания на канале ОТР (Общественное телевидение России): три часа утром и два - вечером. Врезки начнут выходить в эфир с ноября 2019 года.

У многих граждан уже есть современные телевизоры. Но и среди этих новых моделей есть такие, которые не подходят для приема цифрового сигнала. Это нужно иметь в виду.

Приемник должен поддерживать стандарт DVB-Т2. Информация об этом указана в инструкции к телевизору и на упаковке. Однако чтобы такой телевизор ловил цифровой сигнал стандарта DVB-Т2, нужна дециметровая антенна.

Такая антенна может быть как домашней, так и общедомовой.

Социальная поддержка

Кто не успел - тот не опоздал

В Санкт-Петербурге власти приняли решение помочь в переходе на цифровое телевидением тем жителям, для кого дополнительные расходы оказались крайне чувствительны.

Как рассказал "РГ" председатель комитета по социальной политике Северной столицы Александр Ржаненков, речь идет, прежде всего, о людях старше 60 лет, о многодетных семьях, с детьми-инвалидами, а также о тех, чей доход ниже прожиточного минимума. Из бюджета города люди смогут получить компенсацию в размере одной тысячи рублей.

"Для получения компенсации нужно обратиться в МФЦ, - уточнил Александр Ржаненков. - Если возникает необходимость дополнительных затрат, мы оказываем и по ним помощь, индивидуально подходим к каждому вопросу".

В Ленинградской области стандартная сумма компенсации больше - до трех тысяч рублей, а список получателей - несколько иной. "На нее могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии, и семьи, которые получают ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания, - рассказали в областном правительстве. - Из бюджета региона на эти цели предусмотрено финансирование в размере 34,1 миллиона рублей".

В Крыму уже 96,91 процента населения охвачены "цифрой". Оставшиеся три процента проживают в 183 населенных пунктах - либо труднодоступных, либо с малой плотностью населения. В 80 из них цифровой сигнал не пробивается совсем, а в 103 он есть частично.

"Но и жители этих сел не останутся без цифрового ТВ, - обещал директор филиала ФГУП РТРС "РТПЦ Республики Крым" Геннадий Гордеев. - Спутниковые операторы обязаны обеспечить им возможность бесплатно смотреть 20 федеральных каналов. В планах РТРС - наращивание мощности существующих антенно-мачтовых сооружений. Это позволит цифре проникнуть глубже в труднодоступные места. Будем бороться за каждую сотую долю охвата".

Впрочем, как подчеркивают в министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым, спутниковые комплекты в большинстве домовладений труднодоступных сел уже есть. А малоимущие граждане могут обратиться в органы соцзащиты, и им из бюджета компенсируют приобретение либо приставки, либо комплекта спутникового телевидения.

Кстати, Крым и Севастополь - единственные регионы, где есть и третий - региональный мультиплекс, в который плюсом к федеральной двадцатке включены семь региональных каналов в формате HD.

В Башкирии поначалу переход на цифровое эфирное вещание поставил перед местными небольшими телестудиями, которых в регионе около 30, сложный вопрос: что делать дальше?

До недавнего времени у них было только три варианта. Это заключить договор с кабельным и IР-телевидением (речь идет о нескольких миллионах рублей в год, что достаточно дорого), полностью перейти на интернет-вещание либо закрыться. Чтобы сохранить телекомпании городов и районов республики, власти региона приняли решение создать на базе ТРК "Башкортостан" новый круглосуточный телеканал "Салям".

Он начал вещать в День Республики Башкортостан - 11 октября и будет транслироваться в сетях крупных кабельных операторов и интернет-сервисах. Местным студиям обещают предоставить пять часов вещания, в том числе в прайм-тайм. Расходы берет на себя телеканал. Более 20 телекомпаний уже согласились сотрудничать с "Салямом". Между тем некоторые телекомпании Башкирии перехода на "цифру" не ощутили. Они зашли в "кабель" много лет назад и сейчас стремятся закрепиться на 22-й "кнопке" пульта.

Подготовили Мария Голубкова, Илья Изотов, Айгуль Камаева