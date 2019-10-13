Новости

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии 21:24
СМИ: Дамаск направит войска на север против Турции 20:59
Посольство РФ подтвердило число погибших россиян в авиакатастрофе в ДР Конго 20:30
Из Невы выловили енотовидную собаку 19:19
В постпредстве Крыма оценили возврат Украине задержанных кораблей 18:10
Президент Израиля попросил Путина о помиловании осужденной израильтянки 18:07
Число жертв тайфуна в Японии выросло до 33 человек 17:25
Крокодилы-бегемоты: вышел трейлер нового фильма со Скалой Джонсоном 17:10
Что творится на сервисе у дилеров: правда и мифы 17:00
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований 16:54
Видео: в США арестована 81-летняя Джейн Фонда 16:52
США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии 16:43
Роспотребнадзор рассказал, какие продукты могут стать ядовитыми 16:25
Нобелевский лауреат назвал неожиданную главную причину рака 16:14
В Бельгии открыли мемориал памяти советских партизан 16:01
Эрдоган рассказал о зоне безопасности, которую Турция хочет создать в Сирии 16:00
Песков назвал причину отдыха Путина в России 15:52
Вице-мисс "Краса России" рассказала о самочувствии после ДТП 15:47
Mazda CX-9 и Hyundai Santa Fe. Сравнительный тест семейных кроссоверов 15:26
Крупнейшее в истории судно "протиснулось" через Коринфский канал 15:19
Брат Пабло Эскобара отсудил сайт покойного наркобарона 15:06
Путин передал слова поддержки близким погибших от тайфуна в Японии 15:02
"Ушел настоящий герой": гитарист Queen почтил память Алексея Леонова 14:55
Вильфанд рассказал о наступлении периода предзимья 14:14
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
13.10.2019 21:02
Рубрика: Спорт

Россия разгромила Кипр и досрочно вышла на Евро-2020

Текст: Максим Домчев
Сборная России по футболу досрочно квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, разгромив на выезде команду Кипра - 5:0.

Для выхода в финальную часть Евро-2020 сборной России достаточно было не проиграть Кипру. Однако главный тренер российской команды перед матчем четко дал понять, что его футболисты выйдут играть на победу. К тому же еще есть шансы на первое место в группе, а для этого нужно побеждать во всех матчах.

Из-за повреждений российская команда лишилась Марио Фернандеса и Дмитрия Баринова, игравших с первых минут против Шотландии. Их заменили Сергей Петров и Ильзат Ахметов. Также Юрия Жиркова заменил Денис Черышев.
Путин поддержал идею фонда поддержки футбольных клубов

Российская команда начала матч очень активно. Первый же угловой едва не привел к голу - после удара Георгия Джикии хозяев спасла перекладина. Но на девятой минуте матча Денис Черышев ворвался в штрафную и с острого угла точно пробил в верхний угол. Второй гол в матче забил Магомед Оздоев после результативной передачи все того же Черышева.

В середине тайма сборная Кипра осталась в меньшинстве. Константинос Лайфис прямой ногой грубо сбил Петрова, и арбитр встречи после небольших размышлений показал киприоту красную карточку. Петров же вскоре был заменен на Вячеслава Караваева - травма не позволила ему продолжить матч.

Травму также получил и страж ворот хозяев Костас Панайи. И киприотам пришлось срочно выпускать на поле другого голкипера.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Российские футболисты атаковали больше, но забить долгое время не могли. Станислав Черчесов выпустил на поле Зелимхана Бакаева, для которого это был дебют.

Бывший футболист "Челси" Петр Чех стал хоккеистом

И все же за 11 минут до конца матча забил тот, от кого все и ждали. Навес с фланга и Дзюба, совершенно позабытый защитниками сборной Кипра, головой отправил мяч в сетку. Автором второй голевой передачи в матче стал Черышев. Незадолго до финального свистка комбинация Бакаев - Дзюба - Головин завершилась точным ударом последнего - 4:0! Уже в компенсированное время матча Черышев оформил дубль - 5:0!

После этой победы сборная России набрала 21 очко, и она стала недосягаемой для преследователей. Впереди только бельгийцы, в которыми в Санкт-Петербурге сборная России в ноябре и разыграет первое место в группе.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Чемпионат Европы по футболу - 2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии
Путин назвал НАТО инструментом американской политики
СМИ сообщили о захвате Турцией населенного пункта в сирийской Ракке
СМИ рассказали о случайной помощи США экономике России
CNN: Сирийские курды обратятся за помощью к РФ вместо США