Сборная России по футболу досрочно квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, разгромив на выезде команду Кипра - 5:0.

Для выхода в финальную часть Евро-2020 сборной России достаточно было не проиграть Кипру. Однако главный тренер российской команды перед матчем четко дал понять, что его футболисты выйдут играть на победу. К тому же еще есть шансы на первое место в группе, а для этого нужно побеждать во всех матчах.

Из-за повреждений российская команда лишилась Марио Фернандеса и Дмитрия Баринова, игравших с первых минут против Шотландии. Их заменили Сергей Петров и Ильзат Ахметов. Также Юрия Жиркова заменил Денис Черышев.

Российская команда начала матч очень активно. Первый же угловой едва не привел к голу - после удара Георгия Джикии хозяев спасла перекладина. Но на девятой минуте матча Денис Черышев ворвался в штрафную и с острого угла точно пробил в верхний угол. Второй гол в матче забил Магомед Оздоев после результативной передачи все того же Черышева.

В середине тайма сборная Кипра осталась в меньшинстве. Константинос Лайфис прямой ногой грубо сбил Петрова, и арбитр встречи после небольших размышлений показал киприоту красную карточку. Петров же вскоре был заменен на Вячеслава Караваева - травма не позволила ему продолжить матч.

Травму также получил и страж ворот хозяев Костас Панайи. И киприотам пришлось срочно выпускать на поле другого голкипера.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Российские футболисты атаковали больше, но забить долгое время не могли. Станислав Черчесов выпустил на поле Зелимхана Бакаева, для которого это был дебют.

И все же за 11 минут до конца матча забил тот, от кого все и ждали. Навес с фланга и Дзюба, совершенно позабытый защитниками сборной Кипра, головой отправил мяч в сетку. Автором второй голевой передачи в матче стал Черышев. Незадолго до финального свистка комбинация Бакаев - Дзюба - Головин завершилась точным ударом последнего - 4:0! Уже в компенсированное время матча Черышев оформил дубль - 5:0!

После этой победы сборная России набрала 21 очко, и она стала недосягаемой для преследователей. Впереди только бельгийцы, в которыми в Санкт-Петербурге сборная России в ноябре и разыграет первое место в группе.