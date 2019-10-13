В Штутгарте завершился предолимпийский чемпионат мира по спортивной гимнастике. Два самых престижных золота мужского турнира - в командном и индивидуальном многоборье - выиграли российские спортсмены.

Сначала наша сборная стала сильнейшей на планете, поднявшись на высшую ступеньку пьедестала впервые за 28 лет и повторив успех советских гимнастов на ЧМ-1991 в Индианаполисе. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский и Иван Стретович набрали 261,726 балла и взяли реванш у китайцев (260,729), которым в прошлом году обидно уступили каких-то 0,049 балла.

Спустя два дня Никита Нагорный, сражаясь уже только за себя, завоевал титул абсолютного чемпиона (88,772 балла). Артур Далалоян, который праздновал победу в Дохе-2018, на этот раз получил серебро (87,165). Китайцы вообще остались без медалей. Чемпион 2017 года Сяо Жотен сорвался с перекладины и выбыл из претендентов на медали в заключительном виде. Бронзу в Штутгарте заслужил украинец Олег Верняев (87,165).

Для российских гимнастов это третье золото в личном многоборье после успеха Николая Крюкова в 1999-м и долгожданного триумфа Далалояна спустя 19 лет в 2018-м. Нагорный тогда был третьим. Почему же сейчас места распределились именно таким образом?

Артур признался, что в этом году не был готов бороться за индивидуальное золото: и форма была не оптимальной, и мотивация не такой сильной. Сложно готовиться, не жалея сил, отдавать всего себя тренировкам, тем более что чемпиону нужно было привыкать к новому статусу - отца семейства. В августе супруга подарила Артуру дочку Николь. Но Далалоян уже пообещал, что перед Олимпиадой в Токио поблажек себе давать не будет. Ну а пока он радовался за друга - Никиту Нагорного.

- Мы не соперники, мы товарищи по команде, - отметил Артур. - С самого начала сезона я не так нацеливался на личные виды, а поставил перед собой задачу готовиться к командному турниру. И я очень рад, что выбрал именно такой путь, потому что понимаю, что сейчас Никита сильнее.

Никита Нагорный считает, что в гимнастике пришло время россиян. К их победам нужно привыкать

Поднявшись на подиум в Дохе, Нагорный поцеловал золотую медаль Далалояна. Потому что для нашей спортивной гимнастики это была знаковая победа. Спустя год россияне доказали, что тот успех был неслучайным.

- Я счастлив, что выиграл золото, но эта победа не только для меня, она для всей страны, - подчеркнул Нагорный. - Артур был лучшим в прошлом году, сейчас он второй. По правилам может быть только один победитель. Но мы вместе стоим на пьедестале, и это наш общий успех. Сразу после финала в мужском индивидуальном многоборье корреспондент "РГ" связался с четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым.

Не сговариваясь, беседу мы начали со слов: "Согласитесь, классно же было?!".

Алексей Немов: Я смотрел соревнования и реально горжусь тем уровнем, который показали и Никита, и Артур. Огромная работа была проведена, оба выложились на все 100 процентов и доказали, что они лучшие. Это говорит о том, что мы все делали правильно. Поэтому я очень рад за Нагорного и Далалояна. Поздравляю всех наших болельщиков, наших тренеров, нашу федерацию, которая создала все условия, чтобы спортсмены работали на результат. Еще хочется сказать слова благодарности родителям, которые отдали своих детей в спортивную гимнастику, и сегодня ребята показали, что годы упорных тренировок прошли не зря.

Все началось с командного золота. Сложилось впечатление, что победа в команде была для наших парней даже важнее индивидуального успеха. Почему?

Алексей Немов: После командного турнира эмоции меня просто переполняли. Такого финала мы давно ждали. Из своего опыта могу сказать, что для меня всегда было важно выступить за команду. Я понимал, что, если в личных видах я еще смогу себя проявить, то у многих ребят из сборной не будет такой возможности. У них был один шанс биться в команде и по возможности завоевать медаль. Поэтому я всегда старался выступать в командном многоборье, чтобы со всеми вместе порадоваться успеху. Я думаю, Артур, Никита это восприняли так же. Команда проявила себя. Каждый гимнаст сделала все для того, чтобы мы стали чемпионами мира в этом году.

А что случилось с китайцами? И в командном, и в личном финале они дрогнули, ошиблись в самый ответственный момент на перекладине.

Алексей Немов: У них всегда так. Это психология. И в мое время, когда к ним подбирались и шли с ними ноздря в ноздрю, у них случались ошибки. У наших ребят нервы оказались крепкие. Они доказали, что они стабильно проходят все снаряды вне зависимости от стрессовых ситуаций. Продемонстрировали свои мужские, волевые качества. Молодцы. Очень горжусь, что сегодня наша гимнастика вышла на самый высокий уровень.

По традиции после главного старта сезона мы сможем увидеть чемпионов на вашем шоу "Легенды спорта" 25-26 октября?

Алексей Немов: Почти всех. 26 октября мы также будем отмечать Всероссийский день гимнастики. Парни сделали нам отличный подарок к празднику.

Между тем в женской гимнастике пока сложно тягаться с американками и их лидером Симоной Байлз. На момент подписания этого номера "РГ" в печать Байлз была 17-кратной чемпионкой мира.

В Штутгарте она победила в составе команды, в личном многоборье и опорном прыжке, а также претендовала на медали в вольных упражнениях и на бревне. Россиянки второй год подряд стали вторыми в команде, а Ангелина Мельникова впервые выиграла бронзу абсолютного первенства.