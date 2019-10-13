- В последнее время Медведев показывает фантастическую игру. Наверное, сейчас он - лучший в мире. При этом я надеюсь, что завтра мне удастся провести хороший поединок, - говорил перед матчем Зверев.
Статистика личных встреч была полностью на стороне немца: четыре победы в четырех противостояниях с Даниилом. Но Зверев был прав, говоря перед очередной игрой с россиянином, что тот набрал отличную форму. Шутка ли: Медведев вышел в финал в шестом турнире подряд. Более того - до вчерашнего поединка он побеждал в 16 сетах кряду. В последний раз Даниил уступил партию в решающем матче Открытого чемпионата США (US Open) против Рафаэля Надаля.
В общем, фаворитом финала в Шанхае считался Медведев. Он с ходу взял чужую подачу, обозначив свое преимущество. Правда, Звереву удалось сделать обратный брейк, но Даниил во второй раз выиграл гейм на подаче Александра. А во второй партии россиянин отдал сопернику только один гейм.
Завоевав четвертый титул в этом году, Медведев догнал лидеров мирового тура - Надаля, Новака Джоковича и Доминика Тима.
- Даже не мечтал, что выйду в шесть финалов подряд, из которых три будут на "Мастерсах", а один на "Большом шлеме", - признался Даниил. - Я добился невероятного успеха. Турнир в Шанхае - один из моих любимых. Тут очень непросто, надо уметь управлять силами и нервами. Если честно, мечтал стать здесь первым. И как же здорово, что мне удалось это сделать.
Несмотря на все последние успехи, Медведев не собирается расслабляться. По его словам, если он станет играть хуже, "люди быстро забудут все хорошее".
- Рад слышать, что меня считают тем, кто будет следующим громким именем в теннисе после Надаля, Федерера и Джоковича. Мои результаты заставляют людей говорить именно в таком ключе, - считает Даниил. - Мне остается лишь продолжать выступать так же, как сейчас. Если мои позиции начнут понижаться, люди довольно быстро забудут мои победы. Так что я хочу работать и совершенствоваться.
В восторге от игры Медведева не только соперники, но и знаменитые теннисисты прошлого. Например, восьмикратный победитель турниров "Большого шлема" американец Андре Агасси.
- Наверное, никогда раньше в теннисе не было 198-сантиметрового игрока, который так хорошо двигается. Медведев знает, когда надавить, когда добавить остроты. Он также понимает, в какой момент можно дать сопернику совершить несколько ошибок. У него очень высокий теннисный интеллект, хорошие навыки в атаке, в обороне. Потому все так внимательно следят за ним. Думаю, он может стать одним из лучших в мире, если продолжит в том же духе, - отметил Агасси.