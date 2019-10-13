Россиянин Даниил Медведев завоевал титул на турнире Мужской теннисной ассоциации (ATP) в Шанхае. В финале он победил в двух сетах представителя Германии Александра Зверева - 6:4, 6:1.

- В последнее время Медведев показывает фантастическую игру. Наверное, сейчас он - лучший в мире. При этом я надеюсь, что завтра мне удастся провести хороший поединок, - говорил перед матчем Зверев.

Статистика личных встреч была полностью на стороне немца: четыре победы в четырех противостояниях с Даниилом. Но Зверев был прав, говоря перед очередной игрой с россиянином, что тот набрал отличную форму. Шутка ли: Медведев вышел в финал в шестом турнире подряд. Более того - до вчерашнего поединка он побеждал в 16 сетах кряду. В последний раз Даниил уступил партию в решающем матче Открытого чемпионата США (US Open) против Рафаэля Надаля.

В общем, фаворитом финала в Шанхае считался Медведев. Он с ходу взял чужую подачу, обозначив свое преимущество. Правда, Звереву удалось сделать обратный брейк, но Даниил во второй раз выиграл гейм на подаче Александра. А во второй партии россиянин отдал сопернику только один гейм.

Завоевав четвертый титул в этом году, Медведев догнал лидеров мирового тура - Надаля, Новака Джоковича и Доминика Тима.

- Даже не мечтал, что выйду в шесть финалов подряд, из которых три будут на "Мастерсах", а один на "Большом шлеме", - признался Даниил. - Я добился невероятного успеха. Турнир в Шанхае - один из моих любимых. Тут очень непросто, надо уметь управлять силами и нервами. Если честно, мечтал стать здесь первым. И как же здорово, что мне удалось это сделать.

Даниил Медведев: Я и не мечтал, что выйду в шесть финалов подряд, из которых один будет на "Большом шлеме". Это супер!

Несмотря на все последние успехи, Медведев не собирается расслабляться. По его словам, если он станет играть хуже, "люди быстро забудут все хорошее".

- Рад слышать, что меня считают тем, кто будет следующим громким именем в теннисе после Надаля, Федерера и Джоковича. Мои результаты заставляют людей говорить именно в таком ключе, - считает Даниил. - Мне остается лишь продолжать выступать так же, как сейчас. Если мои позиции начнут понижаться, люди довольно быстро забудут мои победы. Так что я хочу работать и совершенствоваться.

7 турниров в карьере выиграл Даниил Медведев, из которых четыре - в нынешнем сезоне.

В восторге от игры Медведева не только соперники, но и знаменитые теннисисты прошлого. Например, восьмикратный победитель турниров "Большого шлема" американец Андре Агасси.

- Наверное, никогда раньше в теннисе не было 198-сантиметрового игрока, который так хорошо двигается. Медведев знает, когда надавить, когда добавить остроты. Он также понимает, в какой момент можно дать сопернику совершить несколько ошибок. У него очень высокий теннисный интеллект, хорошие навыки в атаке, в обороне. Потому все так внимательно следят за ним. Думаю, он может стать одним из лучших в мире, если продолжит в том же духе, - отметил Агасси.