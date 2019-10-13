Новости

Мосгаз проводит уникальную реконструкцию газопровода-дюкера 13.10.2019
Сборная России по спортивной гимнастике стала второй в общем зачете на ЧМ 13.10.2019
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии 13.10.2019
СМИ: Дамаск направит войска на север против Турции 13.10.2019
Посольство РФ подтвердило число погибших россиян в авиакатастрофе в ДР Конго 13.10.2019
Из Невы выловили енотовидную собаку 13.10.2019
В постпредстве Крыма оценили возврат Украине задержанных кораблей 13.10.2019
Президент Израиля попросил Путина о помиловании осужденной израильтянки 13.10.2019
Число жертв тайфуна в Японии выросло до 33 человек 13.10.2019
Крокодилы-бегемоты: вышел трейлер нового фильма со Скалой Джонсоном 13.10.2019
Что творится на сервисе у дилеров: правда и мифы 13.10.2019
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований 13.10.2019
Видео: в США арестована 81-летняя Джейн Фонда 13.10.2019
США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии 13.10.2019
Роспотребнадзор рассказал, какие продукты могут стать ядовитыми 13.10.2019
Нобелевский лауреат назвал неожиданную главную причину рака 13.10.2019
В Бельгии открыли мемориал памяти советских партизан 13.10.2019
Эрдоган рассказал о зоне безопасности, которую Турция хочет создать в Сирии 13.10.2019
Песков назвал причину отдыха Путина в России 13.10.2019
Вице-мисс "Краса России" рассказала о самочувствии после ДТП 13.10.2019
Mazda CX-9 и Hyundai Santa Fe. Сравнительный тест семейных кроссоверов 13.10.2019
Крупнейшее в истории судно "протиснулось" через Коринфский канал 13.10.2019
Брат Пабло Эскобара отсудил сайт покойного наркобарона 13.10.2019
Путин передал слова поддержки близким погибших от тайфуна в Японии 13.10.2019
"Ушел настоящий герой": гитарист Queen почтил память Алексея Леонова 13.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
13.10.2019 23:30
Рубрика: Спорт

Медведев неудержим

Россиянин выиграл престижный турнир в Шанхае
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(7988)
Россиянин Даниил Медведев завоевал титул на турнире Мужской теннисной ассоциации (ATP) в Шанхае. В финале он победил в двух сетах представителя Германии Александра Зверева - 6:4, 6:1.

- В последнее время Медведев показывает фантастическую игру. Наверное, сейчас он - лучший в мире. При этом я надеюсь, что завтра мне удастся провести хороший поединок, - говорил перед матчем Зверев.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Объявит ли Шарапова о завершении карьеры

Статистика личных встреч была полностью на стороне немца: четыре победы в четырех противостояниях с Даниилом. Но Зверев был прав, говоря перед очередной игрой с россиянином, что тот набрал отличную форму. Шутка ли: Медведев вышел в финал в шестом турнире подряд. Более того - до вчерашнего поединка он побеждал в 16 сетах кряду. В последний раз Даниил уступил партию в решающем матче Открытого чемпионата США (US Open) против Рафаэля Надаля.

В общем, фаворитом финала в Шанхае считался Медведев. Он с ходу взял чужую подачу, обозначив свое преимущество. Правда, Звереву удалось сделать обратный брейк, но Даниил во второй раз выиграл гейм на подаче Александра. А во второй партии россиянин отдал сопернику только один гейм.

Завоевав четвертый титул в этом году, Медведев догнал лидеров мирового тура - Надаля, Новака Джоковича и Доминика Тима.

- Даже не мечтал, что выйду в шесть финалов подряд, из которых три будут на "Мастерсах", а один на "Большом шлеме", - признался Даниил. - Я добился невероятного успеха. Турнир в Шанхае - один из моих любимых. Тут очень непросто, надо уметь управлять силами и нервами. Если честно, мечтал стать здесь первым. И как же здорово, что мне удалось это сделать.

Даниил Медведев: Я и не мечтал, что выйду в шесть финалов подряд, из которых один будет на "Большом шлеме". Это супер!

Несмотря на все последние успехи, Медведев не собирается расслабляться. По его словам, если он станет играть хуже, "люди быстро забудут все хорошее".

- Рад слышать, что меня считают тем, кто будет следующим громким именем в теннисе после Надаля, Федерера и Джоковича. Мои результаты заставляют людей говорить именно в таком ключе, - считает Даниил. - Мне остается лишь продолжать выступать так же, как сейчас. Если мои позиции начнут понижаться, люди довольно быстро забудут мои победы. Так что я хочу работать и совершенствоваться.

7 турниров в карьере выиграл Даниил Медведев, из которых четыре - в нынешнем сезоне.

В восторге от игры Медведева не только соперники, но и знаменитые теннисисты прошлого. Например, восьмикратный победитель турниров "Большого шлема" американец Андре Агасси.

- Наверное, никогда раньше в теннисе не было 198-сантиметрового игрока, который так хорошо двигается. Медведев знает, когда надавить, когда добавить остроты. Он также понимает, в какой момент можно дать сопернику совершить несколько ошибок. У него очень высокий теннисный интеллект, хорошие навыки в атаке, в обороне. Потому все так внимательно следят за ним. Думаю, он может стать одним из лучших в мире, если продолжит в том же духе, - отметил Агасси.

Спорт Теннис Игроки Спорт Теннис Турниры ATP и WTA
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии
Путин назвал НАТО инструментом американской политики
СМИ сообщили о захвате Турцией населенного пункта в сирийской Ракке
СМИ рассказали о случайной помощи США экономике России
CNN: Сирийские курды обратятся за помощью к РФ вместо США