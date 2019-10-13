Сборная России по спортивной гимнастике стала второй в общем зачете на ЧМ

Сборная России по спортивной гимнастике заняла второе место в общем зачете на чемпионате мира в Германии. В активе российской команды 9 медалей.

В Штутгарте завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. Сборная России выступила на этом турнире очень успешно, завоевав три золотые, три серебряные и три бронзовые медали. По общему количеству наград россияне оставили позади даже команду США, у которой 8 наград.

По золотым медалям сборная России все же пропустила вперед американцев, у которых пять медалей высшего достоинства. Третье место заняли гимнасты Великобритании - 2 золотых медали и по одной серебряной и бронзовой.

Золото России принесли мужская сборная в командном многоборье, впервые победившая на ЧМ, а также Никита Нагорный, которому не было равных в многоборье и опорном прыжке. Серебро в активе Артура Далалаяна в многоборье и опорном прыжке, а также у женской сборной в командных соревнованиях.

Две бронзы в Штутгарте завоевала Ангелина Мельникова (индивидуальное многоборье и вольные упражнения), в также Далалоян на перекладине.

Высокую оценку выступлению россиян дал министр спорта Павел Колобков.

"Наши гимнасты заслужили свои путевки на Олимпийские игры - 2020 еще год назад, а сейчас подтвердили свой высокий уровень подготовки. Рад поздравить их с завоеванными наградами. Благодарен тренерскому штабу команд за отличную работу. Особенно приятно за мужскую сборную, которая завоевала первое место в командном многоборье. От всей души поздравляю ребят. Молодцы", - заявил Колобков.