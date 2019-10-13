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13.10.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Середина осени принесет рублю новые успехи

Текст: Георгий Панин
Вадим Иосуб, старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари", специально для "Российской газеты":
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

- На следующей неделе мы ожидаем умеренное укрепление рубля. Доллар может к концу недели снизиться до 63,5-63,6 рубля, европейская валюта опустится примерно к отметке 70,6 рубля.

Фото: iStock
Доллар может оказаться под давлением

При этом доллар по-прежнему чувствует себя уверенно. С начала 2018 года он укрепляется как к евро, так и к корзине валют основных торговых партнеров. За это время пара EUR/USD проделала путь с 1,25 до 1,09, вернувшись к уровням мая 2017 года.

Что же может заставить доллар падать к валютам развитых стран? Для этого в них должна быть более сильная экономика, более высокие темпы ее роста и более жесткая денежно-кредитная политика. На сегодня картина иная, а по евро и фунту дополнительно бьет проблема неурегулированного Брекзита.

Что нужно, чтобы доллар стал падать к большинству валют развивающихся стран? Экономический бум, быстрый рост экономики, рост аппетита к риску. На сегодня и здесь картина иная.

Фото: EPA/VADIM RUSAKOV
Эксперт рассчитал курсы валют при цене нефти в 10 долларов

Правда, многие эксперты пугают неизбежной рецессией в США. Но, во-первых, американская экономика от рецессии находится дальше, чем европейская. Во-вторых, если допустить приход рецессии в США, то именно доллар (точнее, американские гособлигации) станет убежищем, тихой гаванью, и будет расти ко всем валютам, за исключением, возможно, японской иены и швейцарского франка.

Единственный шанс для сырьевых валют, к которым относится и рубль, серьезно потеснить доллар - это резкий рост цен на баррель. Но сегодня без форс-мажора на мировом рынке нефти в условиях торговых войн и замедления мировой экономики у барреля нет причин существенно дорожать.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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