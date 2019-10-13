СМИ рассказали о случайной помощи США экономике России

Многочисленные попытки США навредить санкциями России и другим государствам принесли неожиданный результат. По оценке американского журнала The National Interest, российский энергетический сектор сумел укрепиться из-за беспорядочной санкционной политики Вашингтона.

В частности, введение санкций против нефтяных предприятий Венесуэлы и Ирана вынудило бывших партнеров этих стран перейти на "черное золото" из России.

А развязанная администрацией Дональда Трампа торговая война против Китая помогла российским энергетикам расширить свое присутствие в Поднебесной. По данным журнала, после того, как Пекин в рамках ответных мер повысил тарифы для американских производителей сжиженного природного газа (СПГ), китайские компании стали активно интересоваться и покупать доли в проектах России по добыче СПГ в Арктике.

Наконец, несмотря на все усилия Вашингтона, ему так и не удалось нанести ущерб позициям России на газовом рынке Европы.