Соцопрос: Американцы одинаково боятся терроризма и массовых расстрелов

Страх американцев стать жертвой террористической атаки или массового убийства с использованием огнестрельного оружия впервые оказался на одном уровне, свидетельствуют результаты нового опроса общественного мнения компании "Гэллап".

Так, 46 процентов опрошенных граждан США очень обеспокоены вероятностью пострадать от рук террористов и практически одинаковое число - 45 процентов респондентов - боятся оказаться участниками массового расстрела.

Социологи "Гэллап" отмечают, что зафиксированная тенденция в общественном сознании США отражает рост случаев беспорядочной стрельбы по безоружным людям в этой стране. Напомним, что количество именно таких преступлений и их жертв в последние годы стабильно растет в Америке. Так, в августе этого в течение 13 часов произошло сразу два массовых убийства в штатах Огайо и Техас, когда стрелки убили 31 американца.

Крупнейшим же по числу жертв в истории США стал относительно недавний расстрел людей на фестивале в Лас-Вегасе, где в 2017 году погибли 58 человек и около 700 получили ранения. В 2016 году в Орландо от пуль массового убийцы погибли 49 американцев и были ранены более 50. А жертвами преступника в начальной школе "Сэнди Хук" в 2012 году стали 27 человек, большинство из которых были детьми.