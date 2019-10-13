Состоялась вторая неформальная встреча руководителей Китая и Индии

Создание механизма неформальных встреч между руководителями Китая и Индии является прорывным шагом в истории двусторонних дипотношений. В апреле прошлого года председатель КНР и премьер-министр Индии провели первую неформальную встречу в городе Ухань (Центральный Китай). Стороны обменялись мнениями по международной ситуации, двусторонним отношениям и сотрудничеству по всем направлениям, достигли важного консенсуса. В результате китайско-индийские отношения вступили в русло стабильного развития, двусторонние обмены и сотрудничество во всех отраслях удачно продвигаются вперед.

Радушная атмосфера неформальной встречи лидеров двух стран в Ухане сохранилась и во время встречи в индийском Ченнаи. Посещение Нарендрой Моди и Си Цзиньпином древних храмов как бы говорит о том, что стороны будут черпать мудрость истории для развития отношений в современном мире.

С точки зрения численности населения, масштаба экономики, между Китаем и Индией имеется много общего. И Индия, и Китай - страны с древней цивилизацией. Это развивающиеся страны с населением превыше миллиарда человек каждая. Пять принципов мирного сосуществования, которые были выдвинуты Китаем и Индией более чем 50 лет назад, выступают сегодня основными правилами международных отношений. Ныне обе страны вступили в ключевую стадию национального возрождения.

В ходе нынешней неформальной встречи лидеры двух стран откровенно обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, включая безопасность, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, гуманитарные обмены, межрегиональное взаимодействие и др. Это прояснило перспективы развития индийско-китайского взаимодействия со стратегической высоты.

Во-первых, руководители Китая и Индии единогласно полагают, что правильное отношение к развитию стороны-партнера и непрерывное укрепление стратегического взаимодоверия являются ключом к обеспечению продолжительного и стабильного развития двусторонних отношений. Китайская сторона предложила своевременно и эффективно поддерживать стратегические контакты, надлежащим образом разрешать разногласия и чувствительные проблемы, общими усилиями искать варианты решения пограничных вопросов, поднять уровень обмена и сотрудничества в области обеспечения безопасности.

Во-вторых, китайско-индийское торгово-экономическое сотрудничество, будучи важным фундаментом двусторонних отношений, имеет широкие перспективы развития. Китай сейчас выступает крупнейшим торговым партнером Индии, а Индия-крупнейшим торговым партнером Китая в Южной Азии. Лидеры обеих стран договорились создать механизм торгово-экономического диалога на высоком уровне, укрепить стратегическое взаимодействие в сфере экономического развития и изучить возможность развития партнерства в производственной отрасли. Индийская сторона приветствует китайские инвестиции, в частности, в производственную отрасль. Этот консенсус способствуют равномерному и продолжительному развитию двустороннего торгово-экономического взаимодействия.

Сегодня на фоне роста унилатерализма и протекционизма китайско-индийское сотрудничество приобретает еще более важное региональное и глобальное значение. Китай и Индия обязаны усилить координацию и сотрудничество в рамках многосторонних механизмов, включая "Группу двадцати", БРИКС и ШОС, поддержать многосторонние торговые механизмы во главе с ВТО, совместно защитить законные права и интересы развивающихся стран, сообща реагировать на глобальные вызовы и риски. Стоит обратить внимание на то, что руководители двух стран отметили необходимость достижения "Соглашения о всестороннем региональном экономическом партнерстве" и укрепления регионального взаимодействия. Это имеет большое значение для углубления процесса региональной экономической интеграции.