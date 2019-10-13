США сократят прием беженцев до исторического минимума

США в 2020 году планируют принять на свою территорию не более 18 тысяч беженцев, сообщил исследовательский центр Pew Research. Такая цифра заложена Вашингтоном в бюджет следующего финансового года и она означает, что при Дональде Трампе возможность перебраться в Америку получит минимальное количество иммигрантов начиная с 1980 года.

Если в 1990-е и 2000-е годы США традиционно были впереди планеты всей по количеству принимаемых беженцев и по этому показателю опережали многие европейские страны вместе взятые, то при нынешнем главе Белого дома Соединенные Штаты последовательно превращаются в закрытую для мигрантов "крепость Америку".

И дело не только в воздвигаемой на границе с Мексикой стене, которая, по замыслу Трампа, перекроет поток нелегальных мигрантов-латиноамериканцев, но и в последовательной политике по сокращению официального приема беженцев на территорию США.

Статистика Pew Research свидетельствует, что в финансовом году-2017, стартовавшем ещё до избрания Дональда Трампа, в Америку перебрались 53700 мигрантов. При новом президенте США на фискальный период-2018 "потолок" был установлен на уровне 45 тысяч человек, однако на практике соответствующие разрешения получили лишь 22 с половиной тысячи переселенцев. Наконец, в 2019 году предельное количество допускаемых в США иммигрантов было ограничено 30 тысячами, а на следующий, 2020 год, составит лишь 18 тысяч.

Показательно, что если только за последний год работы администрации Барака Обамы США приняли 85 тысяч мигрантов, то за всё минувшее время, проведенное Трампом в Белом доме, этот показатель едва превысил 76 тысяч человек.

О чем говорят сухие цифры? О том, что пока количество беженцев в мире растет небывалыми со времен Второй мировой войны темпами, а Европа с трудом "расхлебывает" последствия миграционного кризиса, начавшегося в 2015 году и сотрясающего Евросоюз до сих пор, предвыборные обещания президента США Дональда Трампа о радикальном сокращении числа переселенцев в Штаты действительно воплощаются в жизнь.