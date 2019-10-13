Тайфун "Хагибис" унес в Японии жизни минимум 25 человек

Тайфун №19 "Хагибис" (по-тагальски - "Стремительный") унес жизни минимум 25 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает японское новостное агентство Kyodo News, ссылаясь на сведения спасателей, властей и армии.

Как заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в ходе совещания по борьбе со стихийным бедствием, в спасательных операциях участвуют более 110 тысяч человек, это полицейские, пожарные, военнослужащие Сил самообороны и береговая охрана.

Одним из наиболее пострадавших регионов стал Нагано, там около 360 человек находятся в беде после обрушения части набережной реки Тикума. Также затоплены многие районы префектуры Нагано, включая железнодорожную станцию Акануме. На снимках, сделанных с вертолета, можно видеть скоростные поезда-синкансены, оказавшиеся наполовину в воде.

Всего в стране из-за урагана 376 тысяч домохозяйств лишились электроснабжения, а 14 тысяч - водоснабжения, об этом сообщил 13 октября генсек Кабинета министров Японии Есихидэ Суга.