Возможно, уже в ближайшем будущем пивные бутылки будут делать не из стекла, пластика или алюминия, а из бумаги.

Пивоваренная компания Carlsberg представила в Копенгагене два прототипа бумажных биоразлагаемых бутылок для пенного напитка. Белые непрозрачные бутылки по форме похожи на традиционные стеклянные.

В компании говорят, что они изготовлены полностью из натуральных материалов и поддаются переработке. Бумага, из которой они сделаны, получена из древесины. Друг от друга прототипы отличаются тем, что в одной бутылке внутренняя поверхность покрыта тонкой пэт-пленкой (из полиэтилентерефталата), а в другой - пленкой из полиэтиленфураноата. Пленка должна удерживать пиво внутри. Обе технологии пока тестируются.

На самом деле в этой технологии нет ничего уж слишком сенсационного. Как напоминает декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса Татьяна Комиссарова, в России много десятилетий выпускается вино в бумажных пакетах разной емкости. В Европе тоже есть вино в бумажной упаковке. "Возможно, для пива нужна какая-то особенная бумажная упаковка. Оно же должно пениться", - обращает внимание эксперт.

Но в целом переход на экологическую тару - европейский тренд. Например, пластик, алюминий или стекло во многих европейских странах просто так в мусорный бачок не выбросишь. Нужно искать специальные аппараты по приему такой тары. А бумажную упаковку можно и в урну бросить. Потребителям это более удобно. Вот компания, работающая в условиях жесткой конкуренции, и стремится расположить к себе аудиторию.

Впрочем, Татьяна Комиссарова считает, что вряд ли пиво в бумажных бутылках сразу станет массовым. "Любое производство каких-либо новинок на первом этапе всегда дорогое. Соответственно, стоимость такой бумажной бутылки будет в разы выше обычной. Но есть порядка трех процентов людей, которые любят всяческие новинки. На них обычно маркетологи и тестируют свои проекты", - добавляет Татьяна Комиссарова.