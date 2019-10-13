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13.10.2019 17:55
Рубрика: В мире

Трамп согласился работать с конгрессом для введения санкций против Турции

Текст: Игорь Дунаевский
Президент США Дональд Трамп работает с конгрессменами над введением "мощных санкций" против Турции из-за военной операции, которую та проводит на севере Сирии. Об этом сам Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter, добавив, что Анкара просит не вводить рестрикции.
Фото: REUTERS/Yuri Gripas Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Фото: REUTERS/Yuri Gripas

По его словам, он контактировал с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и другими конгрессменами. На минувшей неделе Грэм и сенатор-демократ Крис Ван Холлен анонсировали санкции против Турции и лично ее лидера Реджэпа Тайипа Эрдогана. Как отметил Трамп, по этому вопросу существует высокая степень согласия. Ранее американский лидер пригрозил "разорить" экономику Турции, если та будет "уничтожать курдов", которые в последние годы были союзниками Пентагона в Сирии.

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Ранее сенаторы крайне резко отреагировали на решение президента Дональда Трампа вывести около 50 американских военных из тех районов на севере Сирии, где Анкара в минувшую среду начала наземную операцию. Конгрессмены восприняли это как молчаливое согласие Трампа с действиями Турции против курдов, которые с 2015 года были союзниками операций Пентагона на севере Сирии.

В воскресенье газета The Washington Post сообщила, что турецкая артиллерия, по мнению Вашингтона, умышленно обстреляла позиции американских военных на севере Сирии. Речь шла об инциденте, который произошел 11 октября в районе города Кобани в сирийской провинции Ракка.

В мире Ближний Восток Турция В мире США Турецко-сирийский конфликт
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