Трамп согласился работать с конгрессом для введения санкций против Турции

Президент США Дональд Трамп работает с конгрессменами над введением "мощных санкций" против Турции из-за военной операции, которую та проводит на севере Сирии. Об этом сам Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter, добавив, что Анкара просит не вводить рестрикции.

По его словам, он контактировал с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и другими конгрессменами. На минувшей неделе Грэм и сенатор-демократ Крис Ван Холлен анонсировали санкции против Турции и лично ее лидера Реджэпа Тайипа Эрдогана. Как отметил Трамп, по этому вопросу существует высокая степень согласия. Ранее американский лидер пригрозил "разорить" экономику Турции, если та будет "уничтожать курдов", которые в последние годы были союзниками Пентагона в Сирии.

Ранее сенаторы крайне резко отреагировали на решение президента Дональда Трампа вывести около 50 американских военных из тех районов на севере Сирии, где Анкара в минувшую среду начала наземную операцию. Конгрессмены восприняли это как молчаливое согласие Трампа с действиями Турции против курдов, которые с 2015 года были союзниками операций Пентагона на севере Сирии.

В воскресенье газета The Washington Post сообщила, что турецкая артиллерия, по мнению Вашингтона, умышленно обстреляла позиции американских военных на севере Сирии. Речь шла об инциденте, который произошел 11 октября в районе города Кобани в сирийской провинции Ракка.