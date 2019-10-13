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13.10.2019 08:19
Рубрика: Спорт

Усик одержал победу в дебютном поединке в тяжелом весе

Текст: Максим Домчев
Украинский боксер Александр Усик одержал досрочную победу в дебютном поединке в тяжелой весовой категории.
Александр Усик. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Александр Усик. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Александр Усик. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

В Чикаго состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал дебют в тяжелом весе украинского боксера Александра Усика. Обладатель всех престижных поясов в первом тяжелом весе встречался с американцем Чаззом Уизерспуном.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Изначально 32-летний Усик должен был драться с голландцем Тайроном Спонгом, однако тот не смог пройти допинг-тест и с поединка был снят. В итоге пришлось срочно подыскивать замену. В итоге в качестве замены был утвержден 38-летний Уизерспун.

Разница в классе между боксерами стала очевидна достаточно быстро. Усик был намного быстрее своего оппонента, а главной надеждой 38-летнего Уизерспуна в этом поединке был нокаутирующий удар. Однако эта ставка не оправдала себя.

После седьмого раунда команда американца приняла решение отказаться от продолжения поединка.

Усик за свою карьеру одержал 17 побед без поражений (12 нокаутом). Американец потерпел четыре поражение в 42 боях.

Спорт Бокс Бокс: лучшие бои
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