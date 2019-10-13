В Бельгии открыли мемориал памяти советских партизан

В Бельгии открыли памятник советским воинам-партизанам, сражавшимся в Сопротивлении во время Второй Мировой.

Торжественная церемония прошла на кладбище в населенном пункте Ребек недалеко от Брюсселя - там находится могила 19-летнего Владимира Талды, гражданина СССР и участника Сопротивления, погибшего в этих местах в 1944 году. На церемонии присутствовали посол России в Бельгии Александр Токовинин, губернатор провинции Валлонский Брабант Жиль Майё, бургомистр Патрисия Вентурелли, представители министерства обороны Бельгии, а также представители общественных организаций.

Мемориал был открыт усилиями бельгийской патриотической организации "The Belgians Remember Them" (Бельгийцы помнят их) совместно с коммуной Ребек при поддержке Посольства России в Бельгии.

Всего на сайте посольства РФ в королевстве представлена информация о 307 советских гражданах, погибших в годы Второй Мировой и похороненных на кладбищах по всей стране.

Большинство граждан СССР, оказавшихся на территории Бельгии, были советскими военнопленными. В общей сложности на принудительные работы в Бельгию (находилась под немецкой оккупацией с мая 1940 года по сентябрь 1944 года) было угнано порядка 20 тысяч граждан СССР. С лета 1943 года там стали действовать партизанские отряды, сформированные из советских военнопленных, а уже в конце 1943 года в королевстве появилась партизанская бригада "За Родину!", состоящая из пленных солдат и офицеров Советской армии.